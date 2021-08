Jedes dritte Kind unter sechs Jahren besuchte 2020 eine Ganztagsbetreuung

Anzeige

Wiesbaden. Jedes dritte Kind unter sechs Jahren ist im vergangenen Jahr ganztags betreut worden. Die Quote lag bei 34 Prozent und damit deutlich höher als 2010, als noch lediglich gut jedes fünfte Kind (22 Prozent) eine Ganztagsbetreuung besuchte, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt knapp 1,6 Millionen Kinder unter sechs Jahren mehr als sieben Stunden durchgehend täglich in einer Kindertageseinrichtung oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut. Stichtag war der 1. März 2020.

Höchste Quote bei den Drei- bis unter Sechsjährigen

Große Unterschiede zeigen sich den Angaben zufolge mit Blick auf die Altersgruppen: Während Kleinkinder unter drei Jahren seltener ganztägig betreut werden (20 Prozent), lag die Quote bei den Drei- bis unter Sechsjährigen bei 48 Prozent. In beiden Altersgruppen gab es in den vergangenen zehn Jahren einen Anstieg. 2010 wurden noch zwölf Prozent der unter Dreijährigen sowie 32 Prozent der Drei- bis unter Sechsjährigen ganztägig betreut.

Niedrigste Quote in Baden-Württemberg

Deutliche Unterschiede zeigen sich weiterhin zwischen ost- und westdeutschen Bundesländern, wie die Statistikerinnen und Statistiker erklärten. So habe Thüringen mit 73 Prozent die bundesweit höchste Ganztagsbetreuungsquote bei Kindern unter sechs Jahren. In Sachsen-Anhalt liege die Quote bei 66 Prozent und in Sachsen bei 65 Prozent. Am niedrigsten waren die Werte dagegen in Baden-Württemberg (18 Prozent) und Bayern (24 Prozent), gefolgt von Niedersachsen (26 Prozent).