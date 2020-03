Familienmahlzeit: Fleisch trifft auf Gemüse

Anzeige

Anzeige

Kinder lieben in der Regel Fleisch – und ziehen es häufig dem Gemüse vor. Den Nachwuchs per se als Gemüseverweigerer abzustempeln, ist jedoch falsch. Denn richtig zubereitet und serviert schmecken Brokkoli oder Pastinaken auch Kindern gut. Entscheidend dafür, dass Gemüse schmeckt, sind seine Herkunft und Qualität, was aber nicht bedeutet, nur auf Bio- oder Eigenanbau zu setzen. Vielmehr sind eine gute Reife und ein volles Aroma ausschlaggebend. Fest steht: Wer sein Kind schon in den ersten 1000 Tagen zum Gemüseliebhaber macht, hat viel gewonnen. Diese bunte Lasagne mit Zucchini und Bolognese kann dabei helfen.

Das wird gebraucht (für 2 Kinder und 2 Erwachsene)

2 Zucchini (ca. 350 g), 1 Zwiebel, 2 EL Rapsöl, 350 g Rinderhackfleisch, 2 EL Tomatenmark, 350 g stückige Tomaten (aus der Dose), je ½ TL getr. Oregano, Thymian und edelsüßes Paprikapulver, Salz, Pfeffer, 150 g Frischkäse (40 % Fett i. Tr.), 100 ml Vollmilch, ½ TL frisch geriebene Muskatnuss, 8 Vollkorn-Lasagneplatten, 150 g geriebener Gouda

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

So geht’s

Die Zucchini putzen, waschen und der Länge nach in circa fünf Millimeter dünne Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen und würfeln, in einer Pfanne im Öl kurz andünsten. Das Hackfleisch hinzufügen und darin unter Rühren in circa drei Minuten krümelig braten.

Tomatenmark und -stücke dazugeben und alles mit Oregano, Thymian, Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen. Den Sugo offen bei schwacher Hitze circa zehn Minuten köcheln lassen. Inzwischen den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Frischkäse und Milch cremig verrühren, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

In eine Auflaufform eine Schicht Lasagneplatten (vier Scheiben) legen und die Hälfte der Bolog­nese darübergeben. Die Zucchini daraufschichten und übrige Bolognese darübergeben. Eine zweite Schicht Lasagneplatten auflegen und alles mit der Frischkäse-Milch-Soße übergießen. Die Lasagne mit dem Käse bestreuen und im Ofen (Mitte) 25 bis 30 Minuten backen. Herausnehmen und vor dem Servieren kurz abkühlen lassen.

Anzeige