„Eine totale Fehlentscheidung können Eltern nicht treffen“: Worauf es bei der Wahl der weiterführenden Schule ankommt

Herr Meidinger, wie wichtig ist die Wahl der richtigen Schule?

Früher haben Eltern mit der Wahl der weiterführenden Schule nach der Grundschule schon weitgehend vorentschieden, ob das Kind studieren und einen akademischen Beruf ergreifen kann oder nicht. Für Kinder war damit schon vorgezeichnet, welche späteren beruflichen Chancen offenstehen und welche nicht. Das hat sich grundlegend gewandelt. Durch die Offenheit der Bildungswege kann man eigentlich nach jedem Abschluss noch einen weiteren Abschluss draufsetzen, so lastet auf den Eltern deutlich weniger Druck als früher. Die totale Fehlentscheidung bei der Schulwahl können Eltern eigentlich gar nicht treffen.

Die neuesten Statistiken zeigen, dass ein Drittel aller Jugendlichen mit dem ersten allgemeinbildenden Abschluss, dem früheren Hauptschulabschluss, trotzdem noch die mittlere Reife machen und nicht wenige dann sogar das Abitur nachholen. Und auch die Hälfte derjenigen mit einem mittleren Schulabschluss machen noch weiter Richtung Abitur. Das zeigt deutlich, dass die Wahl der Schulform nach der Grundschule keine endgültige Entscheidung ist. Umgekehrt schafft ein Viertel bis ein Drittel der Schülerinnen und Schüler, die beim Gymnasium angemeldet werden, das Abitur nicht.

Was ist also wichtig bei der Wahl der Schule?

Eltern sollten für sich zwar keinen zu großen Druck bei der Suche nach der Schule aufbauen, sie sollten sich die Wahl aber trotzdem genau überlegen. Natürlich spielt es für es für die optimale Entwicklung eines Kindes schon eine Rolle, welche Schulform es letztendlich wird. Mindestens genauso wichtig wie die Frage nach der Schulform sollte aber sein, sich die einzelnen Schulen genau anzuschauen – wenn es mehrere Auswahlmöglichkeiten gibt. Ob das Kind sich an der Schule wohlfühlt und sich entwickeln kann, hängt auch vom Schulklima und der Unterrichtsatmosphäre ab. Eltern sollten sich natürlich anschauen, ob die Schule gut ausgestattet ist, ein gutes Wahlangebot hat oder auch ob es Ganztagsangebote oder schulpsychologische Beratung gibt. Wenn ein Kind aber selbst ganz fest an eine bestimmte Schule will und man als Elternteil keine großen Gründe hat, die dagegen sprechen, ist diese Motivation ein gutes Startkapital und man soll dem Kind ruhig seinen Willen lassen.

Sollte man Kinder eher über- oder unterfordern?

Ich glaube, dass es pädagogisch immer besser ist, dem Kind mehr und nicht zu wenig zuzutrauen.

Kinder wünschen sich oft, mit ihren Freunden die Schule zu besuchen – welchen Wert hat das wirklich?

Ich war 17 Jahre lang Schulleiter und habe in dieser Zeit Hunderte Gespräche mit Eltern geführt, die sich Gedanken darüber gemacht haben, welche Schulform ihr Kind besuchen soll. Ganz oft wurde dabei der Wunsch angesprochen, dass die Kinder gerne mit ihren Grundschulfreunden weiterhin eine Klasse besuchen wollen. Meine Erfahrung ist aber, dass das nur ganz am Anfang und nur wenige Wochen eine Rolle spielt. Die Kinder sind dann nun mal in einem Alter, in dem sie unglaublich schnell neue Freundschaften schließen. Eltern sollten davon wirklich nicht abhängig machen, auf welche Schule sie ihre Kinder schicken.

Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, empfiehlt Eltern, sich bei der Wahl der weiterführenden Schule nicht zu großen Druck zu machen. © Quelle: Armin Weigel/dpa

Worauf kommt es noch bei der Entscheidung an?

Wichtig ist natürlich, sich das einzelne Kind, dessen Fähigkeiten, Begabungen, aber auch Persönlichkeit genau anzuschauen. Ein Gymnasium ist zum Beispiel eine sehr sprachorientierte Schule mit mindestens zwei, oft drei Fremdsprachen. Kinder, die sprachlich gewisse Anlaufschwierigkeiten haben, die mit der ersten Fremdsprache schon Probleme haben, könnten dann in der sechsten oder siebten Klasse große Schwierigkeiten bekommen. Da kann es dann wirklich besser sein, den Weg über andere Schularten zu nehmen, wo es nicht von Anfang an so sprachenbestimmt ist – es kann dann nach der mittleren Reife trotzdem noch Richtung Abitur gehen. Auch bei Kindern, die entwicklungsverzögert sind und bei denen man sich selbst nicht sicher ist, ob ein Gymnasium die richtige Schulart ist, würde ich eher dafür plädieren, später aufs Gymnasium zu wechseln oder den Weg über die Realschule zu nehmen.

Früher war das eher eine theoretische Geschichte. Da wurde dann gesagt, dass Kinder theoretisch die Möglichkeit haben, auch nach der Haupt- oder Realschule noch ihr Abitur zu machen – aber das haben dann nur wenige in Anspruch genommen. Das ist heute wirklich ganz anders. Das kann man sehr gut an den Hochschulen sehen: Die Hälfte der Studierenden kommt nicht mehr über das klassische Gymnasium.

Was können Eltern tun, wenn ihr Kind es auf der neuen Schule einfach nicht schafft?

Wenn ein Kind wirklich massive Leistungsprobleme bekommt, sollten Eltern nicht überstürzt handeln. Viel eher sollte man nach den Gründen suchen, warum das Kind solche Schwierigkeiten hat – manches lässt sich lösen. Wenn es aber einfach nicht funktioniert und das Kind etwa auf dem Gymnasium trotz großer Anstrengungen überfordert ist, kommt es natürlich auch viel auf die Reaktion der Eltern an. Das Kind merkt ja, ob die Eltern enttäuscht sind. Eltern sollten ihren Kindern dann auf jeden Fall vermitteln, dass es sich dabei um kein Scheitern handelt, denn das ist es nicht.

In solch einer Phase brauchen Kinder elterliche Unterstützung und nicht ständige Vorwürfe. In meiner Zeit als Schulleiter habe ich viele Kinder erlebt, die nach dem Wechsel vom Gymnasium auf eine andere Schule richtig aufgeblüht sind, weil sie wieder Erfolgserlebnisse hatten. Je verständnisvoller und empathischer Eltern den Wechsel begleiten, desto einfacher ist es natürlich auch für das Kind. Später spielt so ein Wechsel in den meisten Fällen keine Rolle mehr, weil diese Kinder genauso ihren Weg gehen und Karriere machen wie andere. Manch einer schließt erst eine Ausbildung ab und schließt dann ganz bewusst ein Studium an, weil er genau weiß, was er will. Anders kann das bei jemandem aussehen, der mit Mühe und Not sein Abitur geschafft hat, viele Studiengänge wegen Zulassungsbeschränkungen nicht beginnen kann und dann vielleicht auch noch keinen Abschluss schafft.

Ist ein Abitur von der Gesamtschule später genauso viel wert wie das Abitur vom Gymnasium?

Es gibt gute und weniger gute Gesamtschulen und ebenso gute und weniger gute Gymnasien. Bei der Zulassung zu Studiengängen ist es völlig egal, von welcher Schule man kommt. Da zählt einfach nur der Schnitt, da machen die Hochschulen überhaupt keinen Unterschied. Es gibt einige Studien, die darauf hinweisen, dass Gymnasialabsolventen aber tatsächlich eine größere Chance als andere Studierende haben, ein Studium erfolgreich abzuschließen. An einem Gymnasium wird man ab der ersten Jahrgangsstufe auf die Studierfähigkeit vorbereitet, andere Schularten müssen da eher mehrgleisig fahren.

In 14 der 16 Bundesländer gibt es Empfehlungen von Lehrern an die Eltern – wie wichtig sind diese?

Empfehlungen werden ja meist aufgrund der Noten an Eltern ausgesprochen. Eltern können sich in den meisten Bundesländern entscheiden, ihre Kinder auch gegen die Empfehlung der Lehrer zum Beispiel aufs Gymnasium zu schicken. Wir kennen aber Untersuchungen, dass Kinder, die etwa in Mathe und Deutsch im Grundschulzeugnis eine Drei oder Vier haben, in erheblich höherem Maße das Abitur nicht erreichen als diejenigen, die mit deutlich besseren Noten kommen. Noten können also schon einen wichtigen Fingerzeig geben. Aber auch dabei gibt es natürlich immer Ausnahmen.

Können Eltern ihren Kindern den Einstieg an der neuen Schule erleichtern?

Auch was das angeht, hat sich in den letzten Jahren ein enormer Wandel vollzogen. Heute gibt es eigentlich an allen weiterführenden Schulen eine besondere Willkommenskultur für Neuankömmlinge. Oft gibt es etwa Schüler aus der Mittel- und Oberstufe, die sich besonders um die Neulinge kümmern und ihnen helfen. Den Kindern soll so eine gute Eingewöhnung erleichtert werden. Es hilft natürlich, wenn Eltern diesen Eingewöhnungsprozess durch besondere Zuwendung begleiten und abfedern.

Wie entscheidend sind Schulprofile bei der Wahl der Schule?

Wenn man sich einmal für eine Schulform entschieden hat, sind die Unterschiede bei den Schulprofilen einer Schulart nicht mehr so groß. Ob ein Gymnasium jetzt eine sprachliche oder eher eine naturwissenschaftliche Ausrichtung hat – alle Kinder müssen trotzdem ein ähnliches Abitur schreiben. Wenn man weiß, dass das Kind eine besondere naturwissenschaftliche Begabung hat, spricht natürlich nichts dagegen, eine weiterführende Schule zu wählen, die genau diese Ausrichtung anbietet. Oder Kinder, die sportbegeistert sind, können gut zu einer Schule wechseln, die eine sportliche Ausrichtung anbieten. Ansonsten kommt es halt auch darauf an, wie wichtig den Eltern etwa die Ganztagsbetreuung ist. Gibt es an der Schule nur Hausaufgabenaufsicht und Mittagstisch oder sind da tatsächlich qualifizierte Lehrkräfte in der Nachmittagsbetreuung? Das sind dann eher Punkte, die man sich genauer anschauen sollte.

Wie wichtig sind Infoabende und Tage der offenen Tür?

Auf Infoabenden können Eltern sich einen guten Überblick über die verschiedenen Schulen schaffen – vor allem auch über die Atmosphäre, die dort herrscht. Dort lernt man oft auch Lehrkräfte kennen und ältere Schüler erzählen teils von ihrem Schulalltag. Ein rotes Tuch ist es für mich, wenn Schulleitungen auf diesen Infoabenden über den Klee loben und beispielsweise behaupten, dass es an ihrer Schule kein Mobbing gibt. Das ist eine Behauptung, die nicht stimmen kann. Das Entscheidende ist eher, wie eine Schule mit Mobbing umgeht. Da bevorzuge ich Schulen, die solch ein Problem offen kommunizieren. Man weiß dann nämlich genau, wenn es Probleme gibt, bekomme ich Hilfe, weil die Schulleitung gesprächsbereit ist, die Schule Präventionsarbeit betreibt und Vorfälle konsequent aufgearbeitet werden. Man darf aber auch ruhig auf Mundpropaganda hören. Wenn eine Schule besonders gut oder besonders schlecht ist, bekommt man das schon über Bekannte, andere Eltern oder Schüler mit.

Sollten kurze Schulwege bei der Wahl der Schule entscheidend sein?

Es gibt bei uns viele sehr gute Schulbusverbindungen. Ich würde also davon abraten, eine Schule auszuschließen, nur weil das Kind den Schulbus nehmen müsste. Wenn die Schule allerdings so weit entfernt ist, dass das Kind sehr früh aufstehen muss, kann das das Kind durchaus belasten.