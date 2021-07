Durch Corona: 1,5 Millionen Kinder haben Elternteil oder Betreuer verloren

Diego Roman hält seine Tochter, Victoria Soto, für ein Foto in Lomas de Zamora, Argentinien. Victoria wurde am 13. April 2021 geboren, und ihre Mutter, Elizabeth Soto, starb an COVID-19 Tage später. Rund 1,1 Millionen Kinder weltweit haben laut einer Studie als Folge der Corona-Pandemie mindestens ein Elternteil oder ein für sie sorgendes Großelternteil verloren. © Quelle: Natacha Pisarenko/AP/dpa