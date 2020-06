Die Corona-Folgen: Männer und Frauen verbringen mehr Zeit mit Haushalt und Kindern

Anzeige

Anzeige

Berlin. Drängt die Corona-Krise Frauen wieder in ihre traditionelle Rolle? Übernehmen sie allein noch mehr Hausarbeit und Kinderbetreuung? In den vergangenen Wochen wurde diese Befürchtung immer wieder laut. Eine Auswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ergab jetzt, dass auch Männer mehr Zeit mit Haushalt und Erziehung verbringen, wenn auch noch immer deutlich weniger als Frauen.

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Geschlechterunterschied bei der Arbeitsteilung bleibt

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Frauen verbrachten demnach im April an Werktagen durchschnittlich 7,6 Stunden mit der Kinderbetreuung, bei den Männern waren es 4,2 Stunden. 2019 verbrachten die Frauen an Werktagen durchschnittlich 5,3 Stunden mit Kinderbetreuungsarbeit, während das bei Männern ungefähr zwei Stunden lang der Fall war, wie Autorin Sabine Zinn berichtet. Mit Hausarbeit verbrachten die Frauen im Vergleichszeitraum 2019 im Schnitt täglich 2,1 Stunden, die Männer knapp eine Stunde. Bei beiden Elternteilen erhöhte sich der Aufwand in der Krise um je eine halbe Stunde pro Tag.

Anzeige

Für die Studie wurden Daten des Sozioökonomischen Panels ausgewertet. Für 2019 wurden die Angaben von rund 7700 Personen genutzt. Für die Corona-Zeit im April 2020 wurden Angaben von rund 1543 Personen ausgewertet.