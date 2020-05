Corona: Die Krise der Frauen?

Anzeige

Ob an der Supermarktkasse, im Pflegeheim oder im Krankenhaus: Über sechzig Prozent der Arbeit, die jetzt in Deutschland als systemrelevant gilt, wird von Frauen gemacht.

Mit Beifall vom Balkon und warmen Worten aus der Politik wird dieser Einsatz zwar verbal gewürdigt, an der Unterbezahlung und den allgemein prekären Bedingungen ändert das jedoch nichts. Im Gegenteil: Die Coronakrise zeigt einmal mehr die deutliche Ungleichheit in der Lastenteilung zwischen den Geschlechtern. Denn zwischen Homeoffice und Haushalt übernehmen viele Frauen auch noch die Betreuung der Kinder oder die Pflege der Angehörigen.

In unsere Videoserie „Coronakrise: Zurück in die 50er?“ wollen wir herausfinden, was diese Entwicklung für die Gleichstellung bedeutet und ob in der Krise auch Möglichkeiten stecken können.