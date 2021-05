Umfrage: Deutsche wünschen sich in der Pandemie mehr Anerkennung für Familien

Anzeige

Köln. Die Mehrheit der Deutschen ist der Ansicht, dass die Belastungen von Familien in der Corona-Pandemie nicht ausreichend von der Politik berücksichtigt werden. 69 Prozent sind der Meinung, dass Familien für Herausforderungen wie Isolation, Homeschooling und eingeschränkter Kitabetrieb nicht genug Anerkennung von politischer Seite bekommen, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov und des Sinus-Instituts ergab. 20 Prozent stimmten dem in der Erhebung nicht zu und elf Prozent machten keine Angabe.

Bis zu 80 Prozent wünschen sich mehr Anerkennung

Unter den Befragten, die mit Kindern in einem Haushalt leben, wünschten sich 74 Prozent mehr Anerkennung durch die Politik. Unter Befragten aus Haushalten mit fünf Personen oder mehr waren sogar 80 Prozent dieser Ansicht. Für die Online-Studie wurden den Angaben zufolge Ende April 2029 Personen zwischen 18 und 69 Jahren befragt.