Beruf und Familie vereinbaren: So sehr stehen Eltern heutzutage unter Druck

Wir erleben es nicht selten: Die Belastung durch den Versuch, den Spagat zwischen Beruf und Familie hinzubekommen, ist für Eltern heute eine enorme und bisweilen fast nicht zu bewältigende Herausforderung. Das hat unterschiedliche Gründe: Zum einen ist da die finanzielle Situation, die in vielen jungen Familien beide Elternteile zwingt, zu arbeiten. Wenn dann zudem ein Problem mit der Kinderbetreuung besteht, wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie schnell sehr schwierig. Ich habe höchsten Respekt davor, was viele meiner Patienteneltern da leisten! Was die Politik in Sachen Vereinbarkeit bisher erreicht hat, genügt meines Erachtens nicht. Junge Familien brauchen mehr Unterstützung, etwa durch den Ausbau der Kinderbetreuung.

Der innere Druck der Eltern

Doch das allein trägt nicht vollends zur Entlastung der Familien bei: Ein großes Problem ist oftmals auch die allgemeine Überhöhung des Elterndaseins. Die Angst, etwas falsch zu machen bei der Erziehung, treibt viele junge Mütter und Väter um. Nach einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung ist ein Viertel der deutschen Eltern davon überzeugt, dass Mütter und Väter ihre Bedürfnisse gänzlich denen der Kinder unterordnen sollten.

Liebe Eltern, ihr macht einen tollen Job!

Das Elterndasein ist mitunter eine schwierig zu meisternde Angelegenheit – nicht zuletzt auch aufgrund des gesellschaftlichen Erwartungsdrucks. Das hat nicht selten zur Folge, dass Eltern manchmal gegen ihre eigenen Überzeugungen handeln. Damit Mamas und Papas kein Burn-out entwickeln, braucht es Prophylaxe. Zum Beispiel, indem zu Hause Prioritäten anders gesetzt, Ziele und die generelle Lebensgestaltung überdacht und gegebenenfalls neu definiert oder auch verändert werden. Auch gedankliches Entrümpeln ist eine gute Strategie: Welche Anforderungen und Ansprüche will ich nicht mehr an mich heranlassen, muss ich gar nicht erfüllen und kann ich getrost über Bord werfen?

Liebe Eltern, lasst euch nicht entmutigen, ihr macht einen tollen Job!