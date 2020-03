Auf die Plätze, fertig, los!

Anzeige

Theorie und Praxis klaffen beim Thema Sport oft ziemlich auseinander. Da lesen Eltern, dass sich ein Schulkind mindestens 90 Minuten pro Tag bewegen sollte. Doch was hilft diese Erkenntnis, wenn der Sohn seit Stunden mit dem Tablet auf dem Sofa lümmelt? Und jede Aufforderung, endlich mal auszumachen, mit einem genervten “Gleich” abwürgt?

“Solche Geräte sind ungemein faszinierend”, räumt der Sportwissenschaftler Prof. Harald Lange von der Universität Würzburg ein. “Da muss man etwas Interessantes, noch Tolleres dagegensetzen.” Als Beispiele nennt er spannende Bewegungsspiele, attraktive Spielgeräte, vor allem aber Sport und Spaß mit anderen. Dabei sind die Eltern gefordert: Sie haben nicht nur eine wichtige Rolle als Vorbild, sondern schaffen idealerweise ein “bewegungsfreundliches Umfeld” mit gemeinsamen Aktionen wie Fahrradfahren, Ballspielen oder Ausflüge in den Hochseilgarten.

Turnen Kinder schon im Kleinkindalter regelmäßig, sind sie meist auch als Teenager noch gern sportlich aktiv. © Quelle: dpa-tmn

Dagegen ist es kontraproduktiv zu versuchen, seinem Kind Sport wie ein Medikament zu verabreichen. “Wer sagt ‘Du musst dich mehr bewegen. Du bist ganz schön dick geworden!’ erreicht das Gegenteil”, meint Lange. “Bewegung wird von den Erwachsenen oft völlig falsch präsentiert”, kritisiert der Sportpädagoge. Mit dem Argument “Es ist gesund” kommt ein Jogginglauf nämlich ähnlich gut an wie eine Spinatsuppe. Außerdem befinden sich Eltern, die einen Teenager zu Sport motivieren wollen, auf einem fast aussichtslosen Posten. Die Basis wird schon bei kleinen Kindern gelegt.

Digitale Revolution bremst aus

Gerade ältere Kinder bewegen sich im Schnitt viel zu wenig, wie eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ergab. Demnach waren 2016 weltweit 81 Prozent der Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren weniger als eine Stunde täglich körperlich aktiv. In Deutschland ist die Situation sogar noch schlechter: Dort schafften es knapp 84 Prozent nicht, auf das Minimum von 60 Minuten pro Tag zu kommen.

Die Ursache sehen Wissenschaftler unter anderem in der digitalen Revolution: Smartphones, Computer und Spielekonsolen führen dazu, dass junge Menschen ihre Freizeit größtenteils sitzend und inaktiv verbringen. Das wirkt sich negativ auf ihre motorischen Fähigkeiten und ihre Ausdauer aus, erhöht unter anderem aber auch das Risiko für Haltungsschäden und Übergewicht. Fettleibige Kinder laufen wiederum Gefahr, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck und weitere Krankheiten zu bekommen.

81 Prozent der Jugendlichen waren nach einer WHO-Studie 2016 weniger als eine Stunde täglich körperlich aktiv. © Quelle: Tobias Hase/dpa

Soziale Bezüge beim Sport steigern Spaß

Neben Kommunen, Schulen und Kindertagesstätten sehen Experten vor allem die Familien in der Pflicht, vorzubeugen. “Es ist ganz wichtig, dass Eltern Bewegungsangebote machen”, sagt der Sportmediziner Prof. Klaus Völker von der Universität Münster. Er empfiehlt, Schnuppertage von Sportvereinen zu besuchen, damit Kinder möglichst viele Sportarten ausprobieren können. Sei es Floorball, Kung Fu oder Rhönradturnen – gerade in großen Städten sind die Angebote immens.

“Wichtiger als die Sportart sind allerdings die sozialen Bezüge”, fügt Völker hinzu. Kinder gehen nämlich vor allem deshalb zum Training, weil sie dort Freunde treffen und den Trainer mögen.

Eine faire Mannschaft und ein guter Trainer sind wichtig, um sich beim Sport wohlzufühlen und motiviert zu sein. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tm

Wie wichtig das soziale Umfeld bei der Bewegungsförderung ist, zeigte auch eine Studie der Universität Erlangen-Nürnberg, die im vergangenen Oktober in der Onlinefachzeitschrift “Plos One” veröffentlicht wurde. Die Untersuchung unter Federführung von Prof. Anne Reimers zeigte, dass je nach Alter des Kindes und Art der Aktivität unterschiedliche Bezugspersonen eine größere Rolle spielen.

So kommt es bei jüngeren Kindern vor allem auf die Eltern an, wenn es um Aktivitäten im Sportverein geht: Das liegt schon darin begründet, dass die Kleinen meist zum Training gebracht und wieder abgeholt werden müssen. Beim Toben draußen ist es bei den Jüngeren dagegen stark motivierend, wenn Spielkameraden verfügbar sind. Bei älteren Kindern und Jugendlichen ist die Peergroup besonders wichtig: Wer Kumpels hat, bei denen sich alles um Computerspiele dreht, wird kaum auf die Idee kommen, in der Freizeit Skateboard zu fahren.

Fahrradfahren und Rasenmähen ist auch gut

Da es gerade in der Pubertät schwierig wird, an Jugendliche heranzukommen, ist es gut, wenn sie schon früh Kameraden im Sportverein finden. Aber was tun, wenn das Kind auf einmal nicht mehr zum Training will? “Da sollte man erst mal nach den Gründen forschen”, rät Sportpädagoge Lange. Oft haben sie mit dem sozialen Gefüge zu tun: Vielleicht gibt es einen neuen Trainer oder Teamkollegen, die böse Sprüche machen. “Auch da müssen sich die Eltern Zeit nehmen und das Training anschauen, vielleicht auch selbst eine Stunde leiten. So bekommen sie heraus, was los ist.” Erst wenn solche Versuche nicht fruchten, empfiehlt es sich, nach anderen Trainingsmöglichkeiten Ausschau zu halten.

Bewegung wird von den Erwachsenen oft völlig falsch präsentiert. Prof. Harald Lange, Sportwissenschaftler

Doch ein-, zweimal pro Woche zum Sportverein zu gehen, darf kein Alibi sein, um sonst auf der faulen Haut zu liegen. Wichtig ist Bewegung im Alltag: Vielleicht mag das Kind den Hund ausführen, Trampolin springen oder das Taschengeld durch Rasenmähen aufbessern – ein Versuch ist es wert. Ansonsten bringt es eine Menge, so viele Wege wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. „Da dient der ökologische Ansatz als gutes Argument. Kinder sind dafür sehr offen“, berichtet Sportmediziner Völker. Das Etikett “klimafreundlich” zieht gerade bei Teenagern besser als ein uncooles “gesund”.

Technikaffine Kinder lassen sich manchmal auch mit Spielekonsolen wie der Nintendo Switch oder Wii dazu bringen, wenigstens etwas körperlich aktiv zu werden: Dort kann man Bewegungen aus Tennis, Golf oder Boxen simulieren. “Das ist besser als nichts”, sagt Völker. “Mit echtem Sport hat das meistens aber nichts zu tun.” Die Bewegungsintensität sei sehr viel geringer als beim realen Sport. Außerdem lasse die Begeisterung für solche Spiele in der Regel nach ein paar Monaten stark nach. “Dass ein Kind danach sagt: ‘Jetzt will ich Tennis auch mal live erleben!’ kommt selten vor”, meint der Sportexperte. Daher ist es sinnvoller, es mit einer echten Tennisschnupperstunde zu versuchen – vielleicht mit der ganzen Familie.

Schulsport mal anders

Kinder müssen sich nicht unbedingt lange bewegen, um gesund zu sein – entscheidend ist eher die Intensität der Bewegung. Das haben Forscher der Universität Halle-Wittenberg bei einem Test moderner Fitnessmethoden im Schulsport festgestellt. Das sogenannte hochintensive Intervalltraining (HIIT), wie es bislang vor allem von Fitnessstudios für Erwachsene angeboten wird, ist auch für Kinder von Vorteil.

Die Idee von Intervalltraining ist, statt langer Dauerbelastungen eher kurze und intensive Einheiten zu absolvieren, Erholungspausen inklusive. Das entspreche genau dem natürlichen Bewegungsverhalten von Kindern auf dem Schulhof, erklären die Forscher.