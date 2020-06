Anzeige

Mainz. Haben Eltern eine Angststörung, könnte diese auf ihre Kinder abfärben. Darauf weist der Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (BKJPP) hin.

Es bestehe die Gefahr, dass die Kinder von Betroffenen ängstliche Verhaltensweisen übernehmen. Sie hätten häufiger psychische Probleme als Kinder, deren Vater oder Mutter nicht unter einer Angststörung leiden, heißt es.

Zugleich betont der Verband aber: Nicht jedes Kind angstkranker Eltern entwickelt eine Störung. Und es gibt nicht nur familiäre Faktoren, die darauf Einfluss haben.

Eltern sind Vorbilder

Den Experten zufolge scheint die Lernerfahrung insbesondere bei der Entwicklung von krankhaften Ängsten aber eine große Rolle zu spielen. Das heißt, die Kinder schauen sich das Verhalten bei dem betroffenen Elternteil ab – denn sie nehmen Vater oder Mutter als Vorbild wahr.

Ein weiteres Problem ist, wenn die Eltern den Nachwuchs übermäßig behüten: Das schränkt ihn in der Entwicklung von Eigenständigkeit und sozialer Kompetenz ein. Oft entstehe so ein “Teufelskreis” aus Überfürsorge und steigenden Verhaltensdefiziten sowie erhöhter Ängstlichkeit des Kindes.

Kinder nicht als Helfer nutzen

Darum gilt der Rat: Leiden Eltern an einer Angststörung, sollte sie diese therapieren lassen – um die eigenen Ängste möglichst nicht an die Kinder weiterzugeben. Was keinesfalls geschehen sollte: Die Kinder als Helfer nutzen, um die Ängste zu überwinden. Sie seien davon in der Regel überfordert.

Besser ist: Wenn ein Elternteil beispielsweise eine Panikattacke hat, sollte sich der andere Partner verstärkt um das Kind kümmern und dabei möglichst viel Zuversicht ausstrahlen.

Mehr als 25 Prozent der Erwachsenen betroffen

Laut Kinderschutzbund betrifft diese Problematik eine ganze Reihe von Familien: Demnach leidet mehr als jeder vierte Erwachsene unter einer psychischen Erkrankung. Vor allem Angststörungen, Depressionen und Störungen durch Alkohol- oder Medikamentenmissbrauch träfen nicht nur die knapp 18 Millionen direkt Betroffenen, sondern auch deren Kinder. Diese wiederum könnten kaum nachvollziehen, was geschehe, wenn Eltern psychisch erkranken. Auch die Reaktionen seien schwer nachvollziehbar. Viele Kinder fühlten sich dadurch schuldig, wenn es ihren Eltern schlecht geht.