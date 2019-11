Alleinerziehende Mutter: Warum die Trennung trotzdem richtig war

Anzeige

Antonia, seit wann sind Sie alleinerziehend? Warum hat die Beziehung zum Vater nicht gehalten?

Eine Trennung kommt meist ja nicht von heute auf morgen. Die Beziehung kriselte schon eine ganze Weile, der Umgang miteinander war nicht mehr respekt- und liebevoll. Wir sind uns nicht mehr auf Augenhöhe begegnet. Aber ich hatte immer dieses klassische Familienbild im Kopf und das wollte ich für meine Kinder aufrechterhalten. Außerdem dauert es auch, bis man sich wirklich eingesteht, dass die Beziehung nicht mehr läuft.

Mein Sohn kam eines Tages von einem Spieldate nach Hause und erzählte, dass der Vater dort die Mutter geküsst hätte, als er abends heimkam. Mein Sohn wollte dann wissen, warum wir das eigentlich nie machen. Da wurde mir klar, dass meine Beziehung nicht das ist, was ich meinen Kindern als liebevolle Beziehung vorleben möchte. Und so habe ich mich getrennt.

Können Sie sich noch an die erste Nacht nach der Trennung erinnern? Was haben Sie da gedacht und gemacht?

Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Die letzten Monate hatte ich schon nicht mehr mit im Elternschlafzimmer geschlafen, sondern im Kinderzimmer. Als mein Ex auszog, gestaltete ich sofort das Schlafzimmer um und hatte das Gefühl, dass das nun endlich wieder MEIN Zimmer war. Die Kinder haben mir sogar geholfen, das Schlafzimmer neu zu dekorieren. Es war ein sehr ruhiger, schöner Abend. Und ich wusste genau: Ab jetzt geht es bergauf!

Wie haben Sie Ihren Kindern beigebracht, dass Sie sich trennen?

Mein Sohn war damals fünf und meine Tochter zwei Jahre alt. Wir saßen zusammen im Kinderzimmer und sagten einfach, wie es ist. Ich erinnere mich, dass mein Sohn anfing zu weinen und nicht verstand, was da passiert. Ich versuchte, ihm Sicherheit zu geben und ihm zu erklären, dass Papa trotzdem Papa bleibt, er ihn weiter sieht und auch lieb hat. In den nächsten Tagen fragte er manchmal Dinge über das neue Zuhause vom Papa und ich gab ihm Antworten, so gut es ging. Ich versuchte aber auch, das Thema nicht zu groß zu machen und trotzdem ganz klar zu sagen, dass die Entscheidung für eine Trennung sicher war.

Heute, zweieinhalb Jahre später, würde ich sagen, dass es für die Kinder gut war, dass wir so klar in unseren Ansagen waren. Wir haben immer gesagt, dass Papa nun ein anderes Zuhause hat, dass das okay ist und dass es viele Familien gibt, die so leben. Dass Familie nicht „Vater-Mutter-Kind unter einem Dach“ bedeutet.

Neulich hat mein Sohn von einem Kind erzählt, das zwei Papas und keine Mama hat. Er fand das ganz normal, denn er weiß aus seiner eigenen Erfahrung, dass Familie vielschichtig ist und dass es eben nicht immer die klassische Konstellation sein muss.

Die Kleine scheint die Trennung bisher fast spurlos mitzunehmen, das kann sich natürlich noch ändern. Das ist mir bewusst. Wobei ich auch wichtig finde, dass nicht jedes (auffällige) Verhalten der Kinder immer gleich mit dem Thema Trennung in Verbindung gebracht oder sogar kompensiert wird. Eine Vierjährige hat Trotz- und Wutanfälle. Das ist vollkommen in Ordnung und darf so sein – ob die Eltern getrennt sind oder nicht.

Wann sieht der Vater die Kinder?

Im ersten Jahr war der Kontakt leider recht unregelmäßig. Wir hatten viele Gespräche und auch Unterstützung vom Jugendamt, um die Regelmäßigkeit zu erreichen. Die Kinder haben sehr deutlich gemacht, wie wichtig es für sie ist, den Papa regelmäßig zu sehen. Das gab ihnen Sicherheit, was in Zeiten von Veränderung ja auch immer wichtig ist. Trotzdem funktionierte das alles nicht so, wie die Kinder sich das wünschten. Dann zog der Papa auch noch 60 Kilometer weit weg. Letztendlich reichte ich per Gericht einen Antrag auf geregelten Umgang ein: ein Wochenendmodell plus 50 Prozent der Ferien.

Der Vater lehnt das Wochenendmodell allerdings ab und pocht auf ein Wechselmodell. Dies wurde aber vom Jugendamt, dem Verfahrensbeistand und dem Gericht abgelehnt – das Wochenendmodell wiederum befürwortet. Aktuell ist es so, dass der Vater die Wochenenden weiterhin nicht wahrnehmen möchte und lieber in Kauf nimmt, die Kinder gar nicht zusehen. Wie es weitergeht? Keine Ahnung.

Wie ist die Stimmung zwischen Ihrem Ex-Mann und Ihnen?

Sehr angespannt. Wir haben Beratungen beim Jugendamt gemacht, Elterntraining, Mediationen. Ich habe mir sehr gewünscht, Ruhe in das Ganze zu bringen, aber bisher haben wir das nicht geschafft. Natürlich beleuchtet dieses Interview nun auch nur meine Seite.

Viele Alleinerziehende beschreiben, dass sie sich von der Gesellschaft abgestempelt fühlen. Geht es Ihnen auch so?

Ja, definitiv. Dieses Bild der klassischen Alleinerziehenden, das man überall spürt, erschreckt mich immer wieder: Verbittert, alleine, bekommt nichts gebacken. Und so wird man gerne – vorschnell – abgestempelt. Dass alleinerziehende Eltern aber oftmals nicht arbeiten können – oder zumindest nicht so, wie sie gerne würden –, liegt nun mal nicht daran, dass man nichts gebacken bekommt, sondern weil es verdammt schwer ist, ohne einen Partner Kinder und Job zu wuppen. Es ist keiner da, der mal ein krankes Kind übernehmen könnte, der im Haushalt mithilft, der die finanziellen Sorgen teilt. Deshalb habe ich letztendlich auch angefangen, online darüber zu schreiben. Weil ich mit diesem Bild aufräumen möchte.

Ich habe ein großes Privileg, einen Arbeitgeber zu haben, der es mir ermöglicht, in Vollzeit zu arbeiten. Wenn die Kinder in Schule und Kita sind, bin ich im Büro. Die restlichen Stunden mache ich dann abends im Homeoffice. Das ist oft ganz schön hart, aber trotzdem bin ich dankbar für diese Möglichkeit. Nur durch diesen Job bin ich finanziell unabhängig und kann den Kindern und mir ein Leben ermöglichen, wie wir es leben.

Aktuell bin ich auf der Suche nach einem neuen Haus oder einer neuen Wohnung. Mein Ex stand bisher noch im Mietvertrag, möchte da aber nun raus, was ihm rechtlich zusteht. Mein jetziger Vermieter gibt mir als Alleinerziehende aber keinen alleinigen Mietvertrag – trotz Vollzeitjob. Auch andere Vermieter haben mich schon spüren lassen, dass ich ihnen zu risikoreich bin. Ich bin eben der Alleinverdiener mit zwei Kindern – das trauen sich viele Vermieter nicht. Dass ich das immer wieder mitbekomme, belastet mich sehr.

Familie hat sich doch geändert. Familie bedeutet doch Liebe und Kinder, egal in welcher Konstellation. Ich finde es schrecklich, dass die Gesellschaft die Leute abstempelt, die nicht der Norm entsprechen.

Alleinerziehend: Was ist am schwierigsten?

Das erste Jahr als Alleinerziehende war sicherlich das Alleinsein mit allem am schwierigsten. Klar, die Trennung kam nicht überraschend und ich war auch total positiv, dass ich das alles schaffen kann. Aber ich hatte keine Ahnung, was alles auf mich zukommen würde.

Im ersten Jahr überkam mich auch regelmäßig eine Welle an Traurigkeit, Einsamkeit und Wut. Vor allem abends auf dem Sofa, wenn Ruhe im Haus eingekehrt war. Ich fühlte mich auch oft wie die größte Versagerin der Nation und meinen Kindern gegenüber sehr schuldig. Die Angst, dass ich nun alle Entscheidungen alleine treffen muss. Die Sorge war da, den Kindern, dem Job und dem Haushalt nicht mehr gerecht zu werden. Und ich war traurig, dass es uns als Familie im klassischen Sinne nicht mehr gab.

Man kann da leicht in ein Loch fallen und sich in all den Sorgen und Ängsten wälzen. Nach etwa einem Jahr erkannte ich, dass ich es war, die es in der Hand hatte, wie unser Leben weiter verläuft. Dass ich es bin, die ein neues Lebensbild schaffen kann – statt andauernd dem hinterherzutrauern, das es nicht mehr gibt und gescheitert ist. Das heißt nicht, dass ich seitdem nie mehr Angst habe oder zweifle. Mama zu sein ist der härteste Job der Welt. Kleine Wunder auf diese Welt zu bringen, ihnen die Welt zu zeigen und sie zu tollen, selbstständigen und starken Wesen zu erziehen ist ein großer Kraftakt. Und wenn man das auch noch ohne doppelten Boden und Sicherheitsnetz tut, dann ist das wirklich ganz schon tough. Und trotzdem erfüllt es mich jeden Tag mit Dankbarkeit und tiefer Liebe.

In welchen Bereichen würden Sie sich mehr Unterstützung wünschen?

Beim Thema Finanzen zum Beispiel. Ich erziehe zwei Kinder allein, konnte in die Steuerklasse II wechseln. Dadurch bleiben mir kolossale 43 Euro mehr vom Nettogehalt. Wenn das Kindergeld erhöht wird, bekomme ich das auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet, erhalte unter dem Strich also keinen Cent mehr. Und das einfach nur, weil ich alleinerziehend bin und Unterhaltsvorschuss erhalte. Familien, in denen zwei Elternteile verdienen, haben diese Erhöhung zu 100 Prozent. Kurz nach der Trennung habe ich 20 Stunden gearbeitet und hatte kein Anrecht auf finanzielle Unterstützung. So blieb mir nur, noch mehr zu arbeiten, weil die 20 Stunden nicht gereicht haben.

Ich habe zum Glück ein tolles soziales Netz mit anderen Müttern. Das ist etwas, das man sich erarbeiten und auch gut pflegen muss. Ich versuche möglichst oft, nicht nur um Hilfe zu bitten, sondern auch den anderen Mamas meine Hilfe anzubieten. Diese Hilfe, die ich durch andere Mütter bekomme, ist unbezahlbar. Dafür bin ich einfach nur sehr sehr dankbar!

Wo holen Sie sich die Kraft für den Alltag?

Kraft hole ich mir, wenn ich abends die Kinder in den Schlaf begleite und sie dann noch ein paar Minuten im Schlaf betrachte. Ja, das klingt kitschig – aber so ist es. Die beiden sind mein täglicher Antrieb und meine tägliche Dankbarkeit. Das gibt mehr Kraft als alles andere.

Ansonsten hole ich mir vor allem Kraft damit, dass ich für mich behaupten kann, dass ich hinter allem stehe, was ich tue. Hinter meinem Leben, meinem Job und natürlich meinen Kindern. Ich habe auch gelernt, dass ich das annehme, was ich nicht ändern kann. Und was uns nicht guttut, versuche ich zu meiden.

In welchen Situationen kommen Sie an Ihre Grenzen?

In Situationen, die eigentlich so offensichtlich ungerecht sind und dennoch passieren. Dass beispielsweise ein Gericht beschließt, wie der Umgang sein soll, und dass der Vater sich nicht daran hält. Das finde ich den Kindern gegenüber so ungerecht – und kann es doch nicht ändern. Das zu akzeptieren hat mich an meine Grenzen gebracht. Im Alltag mit Kindern gibt es fast täglich Situationen, die mich an meine Grenzen bringen. Aber das kennen wir ja alle. Wenn das Kind morgens bei minus fünf Grad eine kurze Hose anziehen will, wenn die Kinder streiten, wenn es Tobsuchtsanfälle gibt. Aber so ist Alltag mit Kindern eben.

Und klar: Ein Vollzeitjob, zwei Kinder mit vier und acht Jahren, Haushalt, alle Alltagssorgen, die ich alleine tragen muss. Der Druck, was passiert, wenn ich ausfalle – das bringt mich regelmäßig an meine Grenzen. Mir fällt es auch nicht schwer, das zuzugeben. Denn ich bin mir sehr bewusst, was ich jeden Tag leiste, und da ist es nur menschlich, mal an seine Grenzen zu kommen.

Gibt es auch etwas Positives, was Sie aus dieser Trennung ziehen?

Ja, natürlich. Ich habe mich aus einer Beziehung gelöst, die keine gute Beziehung mehr war. An den letzten Jahren bin ich sehr gewachsen und fühle mich stärker als je zuvor. Ich habe auch das Schreiben für mich entdeckt und es ist schön, wenn ich nun Nachrichten bekomme, dass ich mit meiner Geschichte und meinen Texten andere motiviere und inspiriere.

Können Sie sich eine neue Beziehung vorstellen?

Ich bin bereits wieder in einer Beziehung. Jetzt werden mit Sicherheit viele aufschreien: „Was, wie, wo, dann ist sie doch gar nicht alleinerziehend?!“ Doch, das bin ich!

Mein Partner und ich sehen uns zwei- bis dreimal in der Woche, manchmal nur einmal. Wir wohnen nicht zusammen, weil uns beiden sehr wichtig ist, dass erst mal alles bleibt, wie es ist. Er hat selbst zwei Kinder und sein Päckchen zu tragen – und ich meins. Dennoch gibt es ein Wir, mal zu zweit, mal zu viert und mal zu sechst, und das ist wundervoll.

Wir gehen sehr behutsam mit unserer Beziehung um. Zum Glück verstehen sich die Kinder bisher prächtig, was für mich ein großes Geschenk ist.

Ihr Accountname auf Instagram ist: Mein Alltag als Alleinerziehende. Wenn Sie Ihren Alltag als Alleinerziehende mit drei Wörter beschreiben müssten – welche wären das?

Da muss ich nicht lange überlegen: turbulent, chaotisch, wundervoll.

RND/protokolliert von Katharina Nachtsheim