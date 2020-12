Spahn sieht kein Lockdown-Ende: “Zahlen zeigen, wie brutal dieses Virus immer noch zuschlägt”

Anzeige

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht angesichts der hohen Corona-Todes- und Infektionszahlen keine Möglichkeit, den aktuellen Lockdown zu beenden. “1129 Familien werden diesen Jahreswechsel in Trauer erleben”, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin mit Blick auf die aktuell gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. “Diese Zahlen belegen, wie brutal dieses Virus immer noch zuschlägt.” Von einer Normalität sei man noch sehr weit entfernt. “Ich sehe also nicht, wie wir in dieser Situation zurückkehren können in den Modus vor dem Lockdown.”

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle hatte am Mittwoch zum ersten Mal die Marke von 1000 überschritten. Außerdem wurden 22 459 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Vergangenen Mittwoch (23.12.) waren 24 740 Neuinfektionen und der bisherige Höchststand von 962 Todesfällen gemeldet worden. Das Robert Koch-Institut hatte vor den Weihnachtstagen mitgeteilt, dass die aktuellen Zahlen nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar seien, da es zum Jahreswechsel hin mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern rechnete.

Spahn: “Impfstart gelungen”

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in der Folge den Impfstart in Deutschland als “durchaus gelungen” bezeichnet. Zwar habe es ein wenig geruckelt, dennoch dürfe es uns stolz machen, dass es uns gelungen ist, einen Impfstoff zu entwickeln, betonte Spahn bei einer Pressekonferenz zum Start der Corona-Impfungen in Deutschland und zur Lage des Infektionsgeschehens. In diesem Zusammenhang wies er außerdem noch mal auf die erwartete Zulassung des Moderna-Impfstoffs “in der kommenden Woche” hin. Schon vor einiger Zeit war eine Zulassug für den 6. Januar in Aussicht gestellt worden.

Auch Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), sprach von einem “großartigen Erfolg der Wissenschaft”. Und lobte den “sicheren und wirksamen Impfstoff” von Biontech/Pfizer.

Seit Sonntag werden in Deutschland Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Impfen lassen können sich zunächst Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal.