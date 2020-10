RKI-Chef Wieler zur Corona-Situation: “Die Situation ist sehr ernst geworden"

Anzeige

Anzeige

Berlin. „Wir müssen damit rechnen, dass sich das Virus unkontrolliert ausbreiten kann“, mahnte der RKI-Chef eingangs.Allerdings betonte Wieler auch, noch habe Wieler sagte, noch seien mehr junge Menschen betroffen. Allerdings stiege auch die Zahl der älteren Patienten die erkrankten Zuvor waren in Deutschland binnen eines Tages so viele Corona-Neuinfektionen wie nie zuvor festgestellt worden. Erstmals stieg die Zahl über 10.000 – und zwar sprunghaft auf 11.287 neue Infektionen, wie das RKI mitteilte. Zuvor hatte der Tagesanstieg bei 7.595 gelegen. Der bisherige Höchstwert am vergangenen Freitag hatte 7.830 betragen. 56,2