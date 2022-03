Lauterbach erwartet steigende Zahl von Corona-Toten: „Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung“

Anzeige

Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) blickt mit Sorge auf die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. „Wir sind in einer Situation, die ich als kritisch bezeichnen möchte“, sagte er am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), und Long-Covid-Expertin Jördis Frommhold von der Median-Klinik Heiligendamm. Lauterbach wies insbesondere auf die hohen Todesfallzahlen hin: 200 bis 250 Menschen würden pro Tag im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion versterben, „das kann uns nicht zufriedenstellen“.

Der SPD-Politiker geht davon aus, dass die Sterbezahlen in den kommenden Wochen weiter steigen werden. Dies sei eine „unhaltbare Situation“. In der Bevölkerung sei hingegen der Eindruck entstanden, dass die Pandemie vorbei wäre. „Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung“, sagte Lauterbach.

RKI registriert am Freitag 249 neue Todesfälle

Am Freitagmorgen verzeichnete das RKI zum neunten Mal in Folge einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz. Die Corona-Kennzahl, die die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, liegt mittlerweile bei 1439,0. Am Vortag hatte das RKI den Wert mit 1388,5 beziffert.

Die Zahl der Neuinfektionen, die innerhalb eines Tages an die Behörde gemeldet wurden, betrug am Freitag 252.836. Am Donnerstag hatte das RKI eine Rekordzahl von 262.752 neuen Corona-Fällen registriert. Zudem wurden binnen 24 Stunden 249 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 291 Todesfälle.