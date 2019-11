Clanchef Miri wieder in den Libanon abgeschoben

Anzeige

Anzeige

Die Rückkehr nach Deutschland ist für Ibrahim Miri schon nach vier Wochen wieder beendet. Erst Ende Oktober war er illegal nach Bremen zurückgekehrt. Die Innenbehörde wollte den einschlägig vorbestraften Libanesen schnellstmöglich wieder los werden.

Nach "Bild"-Informationen wurde der 46-Jährige am Samstagvormittag per Lear-Jet zum zweiten Mal in diesem Jah abgeschoben. Die Zeitung zitiert Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU): "Ich möchte allen Beteiligten danken, dass die Abschiebung im Fall Miri so schnell möglich war".

Das Verwaltungsgericht Bremen hatte zuvor einen von Miris Anwalt gestellten Eilantrag am Freitag abgelehnt. "Das bedeutet, dass eine Abschiebung vor Entscheidung über die Klage aus Rechtsgründen erfolgen kann", hieß es in einer Mitteilung des Gerichts. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. Der der in Abschiebehaft sitzende Mann könnte in sein Heimatland Libanon oder in ein anderes Land gebracht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Miri wurde in Deutschland von 1989 bis 2014 insgesamt 19 Mal rechtskräftig verurteilt, unter anderem wegen Raubes, schweren Diebstahls, Hehlerei, Unterschlagung und bandenmäßigen Drogenhandels. Im Juli wurde er in den Libanon abgeschoben. Ausreisepflichtig war er bereits seit vielen Jahren. Ende Oktober tauchte er dann wieder in Bremen auf, stellte einen Asylantrag und wurde festgenommen. Seitdem sitzt er in Abschiebehaft.

Miris Anwalt Albert Timmer hatte zuvor auf eine hohe Gefährdung seines Mandanten hingewiesen. Die ergebe sich nicht zuletzt aus dem hohen Medienecho, der stetigen Markierung Miris als "Clan-Chef" sowie der "enormen Verbreitung" seines Porträtbildes. "Herr Miri muss jetzt überall, auch im Libanon, damit rechnen, auf der Straße erkannt zu werden; dies provoziert die Widersacher der Familie im Libanon zum Handeln", hatte Timmer am Mittwoch in einem Schreiben gewarnt. "Die Sicherheit von Herrn Miri kann im Libanon nicht gewährleistet werden."