Wer’s eilig hat, muss zahlen: Wie Sie Ihr E-Auto möglichst günstig laden

Elektroautos sind günstiger im Verbrauch und umweltfreundlicher als vergleichbare Verbrenner. Das ist die Erzählung, mit der die Autohersteller ihre Modelle für die Verkehrs- und Energiewende bewerben. Doch seitdem die Strompreise durch die Decke gehen und bekannt ist, dass nur ein Bruchteil des regenerativ erzeugten Stroms im Mobilitätssektor ankommt, haben viele potenzielle E-Auto-Käuferinnen und -Käufer Zweifel, ob diese Erzählung wirklich so tadellos ist und in der Realität Bestand hat. Fakt ist: Wer heute den Akku seines Elektroautos an einem Schnelllader befüllt, zahlt in vielen Fällen mehr als derjenige, der mit einem Benziner oder Diesel zur Tankstelle fährt.

„Ja, die Preise sind stark gestiegen“, sagt Professor Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach, „trotzdem wird sich langfristig die Anschaffung eines Elektroautos lohnen.“ Denn in die Gesamtbilanz müssten ja auch die viel günstigeren Wartungen und Reparaturen mit einbezogen werden. Der Automobilexperte verweist außerdem darauf, dass 80 Prozent der E-Auto-Fahrerinnen und E-Auto-Fahrer mit den günstigen Stromtarifen zu Hause laden würden.

Studie zeigt: Auto besser zu Hause laden

Der Hamburger Ökostromanbieter Lichtblick nimmt seit Jahren den Ladesäulenmarkt unter die Lupe. Der letzte Check aus dem vergangenen Jahr brachte am Beispiel einer Batterieladung für einen VW ID.3 unerfreuliche Ergebnisse: „Angenommen wird eine Ladung von 14 kWh Strom für 100 Kilometer Reichweite. Bei den untersuchten Ladesäulenbetreibern fallen hier Kosten zwischen 4,77 und 6,68 Euro (AC-Laden) beziehungsweise 4,77 und 10,77 Euro (DC-Laden) an. Zum Vergleich: Die gleiche Menge Haushaltsstrom kostet 4,48 Euro“, heißt es in der Studie.

Tatsächlich ist der Strom aus der Haushaltssteckdose gegenwärtig die günstigste Form, um mit einem Auto mobil zu sein. Die durchschnittlichen 0,32 Euro pro Kilowattstunde sind unschlagbar. Selbst Tesla, der vor einigen Jahren den Strom noch für umsonst an seine Kunden abgegeben hat, verlangt inzwischen 0,45 Euro. Darunter gibt es noch wenige Anbieter für die langsamen AC-Standardlader, bei den schnellen DC-Ladern schießt ganz oben Ionity den Vogel ab: Das Unternehmen, das 2017 von Daimler, BMW, Ford und dem Volkswagenkonzern gegründet wurde, gibt den schnellen Strom an Nichtvertragskunden für 0,79 Euro her.

100 Kilometer Reichweite in einem Mittelklassewagen, der 20 kWh verbraucht, kosten damit 15,80 Euro. Ein Auto, das E 10 tankt kommt auf 12,38 Euro, ein Diesel auf nur 8,69 Euro – bei den stark schwankenden Spritpreisen sind die Werte natürlich nicht festgeschrieben.

Lösung für das Problem mit Monopolisten

Dazu kommt, dass der Markt von einigen Monopolisten beherrscht wird: „Ob Hannover (95 Prozent, Enercity), München (88 Prozent, Stadtwerke München) oder Kiel (84 Prozent, Stadtwerke Kiel) – nahezu überall kontrollieren einige wenige Monopolisten den regionalen Ladesäulenmarkt und seine Ladebedingungen“, analysiert Lichtblick in seinem Ladesäulencheck. Unternehmenssprecher Ralph Kampwirth: „Die Daten dokumentieren einen klaren Fall von Marktversagen. Regionale Monopole behindern die Verkehrswende.“ Die Anbieter beherrschten nicht nur den Markt, sie könnten auch die Bedingungen diktieren, indem sie von konkurrierenden Fahrstromanbietern Preisaufschläge von 25 bis 100 Prozent, in der Spitze sogar 300 Prozent verlangten, klagt Kampwirth.

Abhilfe soll das sogenannte Deutschlandnetz schaffen, ein Schnellladenetz, das bis 2023 mehr als 8000 Ladepunkte in insgesamt 1100 Ladeparks bereitstellen soll und von der Bundesrepublik Deutschland ausgeschrieben wurde. Dort soll der Strompreis pro Kilowattstunde gedeckelt sein und vorerst 0,44 Euro kosten. „Damit ist eine Obergrenze gesetzt“, sagt Automobilexperte Bratzel.

Strom für E-Autos nur selten öko

Dass mit einer in den nächsten Jahren stark anwachsenden Zahl von batterieelektrischen Autos der Strom für diese knapp werde könnte, glaubt Bratzel nicht: „Selbst wenn 2030 zehn Millionen E-Autos auf der Straße sind, ist der Strombedarf, der dafür vorgehalten werden muss, nicht dramatisch.“

Die Strompreise sind aber nur der eine Teil der Erzählung. Der andere betrifft die Klimabilanz des vermeintlich so umweltfreundlichen Elektroautos. Dass die Batterieproduktion nicht klimaneutral zu bewerkstelligen ist, dürfte inzwischen bekannt sein. Doch was ist mit dem Strom, der die E-Autos zumindest lokal emissionsfrei fahren lässt?

Auf den ersten Blick sieht es gut aus: Denn nach dem Datenstand des Bundesumweltamtes vom Oktober vergangenen Jahres beträgt der Anteil der erneuerbaren Energien am bundesdeutschen Strommix 45,3 Prozent. Alles im grünen Bereich, möchte man meinen. Leider ist dem nicht so: Denn im Mobilitätsbereich kommen gerade einmal 7,5 Prozent des klimaneutralen Stroms an.

Viel zu wenig für eine umweltfreundliche Mobilität. Kein Wunder also, dass Professor Bratzel fordert: „Der Anteil an regenerativer Energie beim Strommix muss erhöht werden.“