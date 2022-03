Wallbox – Die Strom-Tankstelle für zu Hause

Anzeige

Die Nachfrage nach privaten Ladestationen stieg zuletzt stark an: Allein bis zum Herbst vergangenen Jahres wurden gut 800.000 Anträge auf eine Förderung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eingereicht. Gut eine halbe Million Elektroautos sind derzeit auf Deutschlands Straßen unterwegs. In knapp zehn Jahren soll ihre Zahl auf bis zu zehn Millionen steigen. Sie alle müssen geladen werden – in der Regel privat und nicht im öffentlichen Ladenetz.

„Einer Studie der Deutschen Energie-Agentur zufolge finden bereits jetzt 80 Prozent aller Ladevorgänge zu Hause statt“, sagt Marcel Haidar, Referent für erneuerbare Energien und E-Mobilität der Verbraucherzentrale NRW. Wer eine Wallbox anschaffen möchte, sollte sich deshalb frühzeitig darum kümmern. Hier einige Hinweise zur heimischen Tankstelle.

Reicht die normale Steckdose zum Laden?

Theoretisch ja. Allerdings dauere der Ladevorgang aufgrund der geringen Leistung sehr lange, erklärt Haidar. Außerdem bestehe eine erhöhte Brandgefahr, weil die Elektrik im Dauerbetrieb überlastet werde und sich zu stark erhitze könne. „Wir raten deshalb generell davon ab“, so der VZ-Experte.

Wofür werden Wallboxen benötigt?

Sie bieten laut Allgemeiner Deutschen Automobil-Club (ADAC) maximale Sicherheit, weil sie über geeignete Schutzeinrichtungen verfügen, die bei potentiellen Sicherheitsrisiken für Personen oder Elektroinstallationen den Strom abschalten. Manche Wallboxen können übers Internet oder Bluetooth gesteuert werden und besitzen einen erweiterten Funktionsumfang. Dann können zum Beispiel Verbräuche getrennt abgerechnet werden, wenn das Gerät mit den Nachbarn geteilt wird. Außerdem können Ladezeiten programmiert werden, etwa für besonders günstige Stromtarife.

Welche Wallbox ist die Richtige?

„Wallbox und das zu ladende Fahrzeug müssen zueinander passen. Ganz entscheidend ist das im E-Auto integrierte Bordladegerät“, erklärt Matthias Vogt, Elektromobilitätsexperte des ADAC. Auf dem Markt seien inzwischen etliche Modelle. „Die Unterschiede bestehen in der Ladeleistung und dem Bedienkomfort.“ In der Regel können Kunden zwischen einem Ladekabel oder einer Ladebuchse wählen. Manche Geräte gibt es allerdings nur in einer Ausführung.

Einphasige Wallboxen erlauben eine maximale Ladeleistung von 4,6 Kilowatt (kW), dreiphasige hingegen bis zu 22 kW. Dabei gilt: Je höher die Leistung, desto kürzer die Ladezeit. Wallboxen mit 11 kW Leistung müssen lediglich beim Netzbetreiber angemeldet werden. Anlagen mit mehr Leistung benötigen eine Genehmigung. Sie sind außerdem deutlich teurer.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

„Idealerweise werden Elektroautos in der eigenen Garage oder dem Carport aufgeladen“, sagt Vogt. Denn dort stehen Autos geschützt und oft viele Stunden lang. Ein Stromanschluss muss vorhanden sein. Werden mehrere Wallboxen installiert, ist in der Regel ein Lastenmanagment notwendig, das eine Überlastung des Hausstromanschlusses verhindert.

Wie werden Wallboxen montiert?

„Moderne Ladeeinrichtungen sind kompakt und können auf feuerfestem Untergrund an der Wand oder einer Stele befestigt werden“, erklärt Vogt. Benötigt wird eine separate Zuleitung für den Strom. „Die Wallbox sollte auf keinen Fall selbst, sondern durch einen Elektrofachbetrieb angebracht werden“, mahnt Haidar. Der Installateur muss die Ladeeinrichtung beim Netzbetreiber anmelden. Auch Stadtwerke übernehmen häufig die Planung, den Einbau und den Betrieb von Ladepunkten, sagt eine Sprecherin des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU). Vogt rät dazu, „alles aus einer Hand zu beziehen, damit alle relevanten Anforderungen und Vorgaben eingehalten werden und bei Problemen die Zuständigkeiten klar geregelt sind.“

Was kostet eine Wallbox?

Der ADAC gibt die Kosten für Wallboxen mit durchschnittlich 1.000 Euro an. Die Ausgaben für die Installation hängen laut Vogt stark von den örtlichen Gegebenheiten ab und belaufen sich auf wenige Hundert Euro bis hin zu zwei- oder dreitausend Euro. Bei Neubauten sollten Anschlüsse vorbereitet werden, auch wenn noch kein E-Auto vorhanden sei, empfiehlt Haidar: „Nachrüstungen sind in der Regel teurer.“ Öffentliche Fördermittel des Bundes für Wallboxen seien zwar im vergangenen Jahr ausgelaufen, berichtet die VKU-Sprecherin. Aber es lohne sich ein Blick in die Förderprogramme von Ländern und Kommunen.

Können auch Mieterinnen und Mieter Wallboxen installieren lassen?

Ja, dafür wurden die gesetzlichen Voraussetzungen 2020 geändert. Eine Zustimmung der Vermieterin ist nun nicht mehr erforderlich, allerdings hat sie Einfluss auf die Art der Anlage und muss die Kosten nicht übernehmen. Auch Eigentümer in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften benötigen keine Zustimmung der anderen Eigentümer, wenn sie eine Wallbox installieren lassen wollen. Der VKU empfiehlt in Mehrfamilienhäusern, die Installation von mehreren Ladepunkten untereinander abzustimmen. Das sei technisch weniger aufwändig und spare Geld.

Erst Ökostrom macht E-Autos nachhaltig

Um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sollten E-Autos mit regenerativ erzeugter Energie geladen werden. Die meisten Stromanbieter haben entsprechende Tarife im Portfolio. Oft ist Ökostrom nicht teurer als konventionell erzeugter. Eine Kombination mit der heimischen Photovoltaik-Anlage kann sinnvoll sein. Allerdings wird damit tagsüber Strom erzeugt, während E-Autos meist nachts geladen werden. Verfügt die Wallbox über ein Lasten- und Energiemanagement, wird vor allem dann geladen, wenn die PV-Anlage überschüssigen Strom produziert. Alternativ kann damit ein Batteriespeicher gefüllt werden, der später den Strom an die Autobatterie abgibt.