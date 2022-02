VWs ID.Buzz – Die elektrische Wiederauferstehung des Bulli

Anzeige

Die VW-Welt hat lange darauf gewartet, und nun ist er – fast – da: der ID.Buzz. Der elektrische VW-Bus soll den legendären Bulli in die Zukunft transferieren, jenes Fahrzeug, das wie kein anderes, mit Ausnahme des Käfers, die Kern-DNA der Marke Volkswagen ausmacht.

Ob der ID.Buzz jemals ein ähnlich ikonisches Auto und damit stellvertretend für ein ganzes Lebensgefühl wird, muss sich zeigen. Der Fahrplan für seinen Eintritt ins automobile Leben steht jedenfalls: Am 9. März ist Weltpremiere, Ende September folgt dann die Markteinführung. Wir konnten vorab schon mal einen Prototyp des ID.Buzz fahren.

Es ist eine fröhlich bunte Tarnbemalung, die den ID.Buzz noch vor allzu neugierigen Augen schützen soll und damit wie immer das Gegenteil erreicht: Wo der bunte Elektro-Bulli auftaucht, drehen sich Passanten um. Und wer genauer hinsieht, erkennt die typische Elektroarchitektur des Fahrzeugs, das auf dem Modularen Elektrobaukasten der Wolfsburger aufbaut: Kurze Überhänge, langer Radstand. Und weil der Motor wie im Urahn im Heck untergebracht ist, sitzt der Fahrer weit vorn, Bulli-like eben. Okay, nicht ganz so weit wie in den alten Modellen, aber die kannten auch noch keine Knautschzone.

Ansonsten ist eigentlich nicht viel zu sehen, der ganze Armaturenträger ist noch mit Folien abgedeckt. Lediglich auf die für den Fahrer wichtigen Informationen ist der Blick frei. „Vieles ist Vorserie und muss deshalb noch endgültig abgestimmt werden“, sagt der für den ID.Buzz zuständige Pressesprecher Christian Buhlmann. Macht aber nichts, denn eine ganze Menge ist bekannt: Der ganze Unterbau kommt aus Wolfsburg, die Technik stammt aus der ID.-Familie, für den Aufbau zeichnet die Nutzfahrzeugsparte aus Hannover verantwortlich.

RND-Mobilitätsexperte Gerd Piper im noch mit Folien abgedeckten Innenraum des ID.Buzz. © Quelle: Conrad von Meding

Dort wird das Auto auch gebaut, mindestens 80.000mal pro Jahr, VW rechnet aber mit deutlich höheren Zahlen. „Wir können das mit den verschiedenen Produktionslinien angleichen“, sagt Buhlmann. Der Kundenmix soll zu gleichen Teilen aus gewerblichen und privaten Käufern bestehen. Denn wenn den ID.Buzz auch ein ziemlich hoher Lifestylefaktor auszeichnet, ist er doch ein Nutzfahrzeug, das beispielsweise den Caddy ersetzen soll, von dem es keine elektrische Variante geben wird.

Vom Charme der alten Hippie-Schaukel ist tatsächlich nicht mehr viel übrig geblieben. Was einen nicht wirklich wundert, denn der Transfer ins digitale Zeitalter ist ziemlich gut gelungen: Allein sieben USB-Anschlüsse finden die Insassen an allen möglichen und unmöglichen Stellen vor, zwei davon allein hinter dem Rückspiegel. Macht zusammen mit der Smartphone-Ladeschale acht Möglichkeiten, um elektronische Geräte anzustöpseln. Die alten Indien- und Westcoastfahrer dürften ihre Wasserpfeifen heute gegen Notebooks eintauschen. Da der ID. Buzz auch bidirektionales Laden kann und damit zum rollenden Stromspeicher avanciert, dürfte er das Traumauto für jene Digitalnomaden sein, die ihre Berufe von unterwegs betreiben. Und wenn in einigen Jahren eine bewohnbare California-Version auf den Markt kommt, wird‘s auch mit dem Schlafen schön.

Bis dahin muss der ID.Buzz-Fahrer mit den vorhandenen Varianten vorliebnehmen. Das heißt, auf 4,70 Metern Länge Platz für drei Sitzreihen, einen hoch variablen Innenraum und einer Menge Stauraum. Wie sehr sich die Zeiten geändert haben, zeigt ein kleines Beispiel: VW hatte tatsächlich schon einmal einen Elektrobulli, vor fünfzig Jahren, den hatte ein Ingenieur mit Batterien vollgepackt und kam damit 80 Kilometer weit. Man sah sich schon damals als Vorreiter einer noch weit entfernten Elektromobilität, war aber mit dem Ergebnis irgendwie unzufrieden. Heute schafft der ID. Buzz rund 400 Kilometer und lädt seinen 77 Kilowatt-Lithium-Ionen-Hochvoltakku mit 170 kW.

Der aus ID.3 und ID.4 bekannte 204 PS starke Elektromotor macht das Auto 145 km/h schnell. Die 310 Newtonmeter Drehmoment sorgen an der Ampel für Oha!-Momente. Das Angebot wird in den kommenden Jahren um einen zweiten Motor an der Vorderachse und einen Allradantrieb erweitert. Und weil die Batterie tief im Fahrzeugboden verstaut ist, geht es richtig flockig um die Kurven. Zählt man noch den Wendekreis von gerade einmal 11 Metern dazu, wähnt man sich in einem Kleinwagen – wäre da nicht die erhöhte Sitzposition.

Wenn der ID.Buzz im September auf die Straße kommt, ist er nicht allein: Mercedes und Opel haben den EQV und den Zafira-e-Life bereits am Start. Doch der VW ist der erste Transporter in diesem Segment, der auf einer reinen Elektroarchitektur aufbaut. „Damit haben wir einen riesigen Vorsprung“, sagt Christian Buhlmann. Alte Hippies werden einen Haken an das Auto machen. Aber die haben ja auch keine Zukunft mehr.