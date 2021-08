Mit dem E-Auto in den Urlaub: So sind auch längere Strecken kein Problem

Planen Sie ihre Route ausgerichtet am E-Tankstellen-Netz . In diesen Apps wird verlässlich angezeigt, wie viele und welche Ladestationen es wo gibt. EnBW mobility + ist auch eine interessante Alternative. Im Suchergebnis können Steckertypen und Ladeleistungen gefiltert werden. Weiterer Vorteil: Das Bezahlen ist per App möglich. Man braucht also keine extra Karte. Das ist deshalb gut, weil nicht jede Karte ständig und überall funktioniert. 30.000 Ladestationen gehören zum Netz. Next Plug bietet sogar 100.000 Stationen in 48 Ländern an. Dort sind zum Beispiel Schnell-Ladestationen in Rot gekennzeichnet.