„Unglaubliche Nachfrage“: Ford will Produktion des E-Mustang verdreifachen

Bangalore. Der US-Autobauer Ford will die Produktion seines vollelektrischen Mustang Mach-E Geländewagens bis 2023 verdreifachen. Mehr als 200.000 Exemplare des SUV sollen pro Jahr in Nordamerika und Europa ausgeliefert werden. Insgesamt strebt Ford demnach die Produktion von jährlich 600.000 Elektrofahrzeugen an. Neben dem Mustang Mach-E hat Ford zwei weiter Elektro-Fahrzeuge auf den Markt gebracht: Den Lightning-Pickup und den E-Transit-Van.

Um die Produktion des elektrischen Mustang erhöhen zu können, verschiebt Ford die Produktion der elektrischen Versionen der Fahrzeuge „Crossover Explorer“ und „Lincoln Aviator“ um rund eineinhalb Jahre, wie das Magazin Automotive News berichtet. Demnach wird der Autohersteller erst Ende 2024 mit der Produktion der neuen E-Autos beginnen.

Es sei schwierig, den Mustang Mach-E schnell genug zu produzieren, um die unglaublichen Nachfrage nach dem Fahrzeug zu bedienen, schrieb Ford-CEO Jim Farley auf Twitter. Der Konzern wolle dies aber auf jeden Fall versuchen.