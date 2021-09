Porsche-Chef Oliver Blume auf der IAA: „Wir wollen bis 2030 CO2-neutral sein“

Anzeige

Anzeige

München. Das Haushalten mit der vorhandenen Energie, die Ressourcen schonen und sinnvoll einsetzen - das kennt Oliver Blume auch aus seinem Privatleben. Der 53-jährige Vorstandsvorsitzende von Porsche schafft als passionierter Läufer den Halbmarathon in unter eineinhalb Stunden. Diese 21,09 Kilometer, könnte man sagen, geht er ebenso zielgerichtet an wie die Transformation von Porsche.

Blume will den Stuttgarter Autobauer zum Vorreiter in Sachen Elektro-Mobilität umbauen. Beim Gespräch mit dem RND im Rahmen der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München wurde Blume sehr deutlich.

Video Porsche-CEO Oliver Blume im Interview 4:35 min Oliver Blume, CEO der Porsche AG, hat mit dem RND über die Zukunft von Porsche beim Thema E-Mobility gesprochen. © Mhoch4

Anzeige

„Unser Plan ist es, 2025 bereits die Hälfte unserer Fahrzeuge elektrifiziert an unsere Kunden zu verkaufen. Ende des Jahrzehnts sollen es bereits 80 Prozent sein.“ Blume sieht sich auf dem richtigen Weg: „Wir haben im ersten Halbjahr dieses Jahres bereits über 40 Prozent unserer Fahrzeuge in Europa elektrifiziert verkauft. Die Hälfte davon als Hybride.“

Anzeige

Blume nennt Zahlen und Zeiträume, also Eckdaten, an denen er sich messen lassen muss und möchte: „Wir wollen bis 2030 CO2-neutral sein. Wir betrachten dort die gesamte Wertschöpfungskette. Beginnend bei der Entwicklung unserer Fahrzeuge, wo wir nachhaltige Materialien einsetzen.“ So werde Porsche „in den nächsten zehn Jahren über eine Milliarde Euro investieren, insbesondere auch in nachhaltige Energie“.