Opel Combo-e: Ein praktischer Stromer sucht Familienanschluss

Hochdachkombis, wie sie in der Branche gerne genannt werden, sind besonders bei jungen Familien, aber auch bei Älteren sehr beliebt, deren Kinder aus dem Haus sind und die für ihre Freizeitgestaltung Platz, Funktionalität und Vielseitigkeit bei relativ kompakten Abmessungen schätzen. Die praktischen Kastenwagen gelten als wahre Multitalente und Helden des Alltags.

Es wundert wenig, dass die Hersteller mit einem umfangreichen Angebot reagieren. Die Modelle heißen VW Caddy, Peugeot Rifter, Citröen Berlingo, Fiat Doblo, Toyota Proace City Verso und Renault Kangoo, um nur die wichtigsten zu nennen. Bei Opel läuft das entsprechende Fahrzeug unter dem Namen Combo. Wie bei den anderen Marken gibt es das jeweilige Modell auch stets in einer gewerblichen, „verblechten“ Variante, bei der die hinteren, seitlichen Fenster fehlen. Sie taufte Opel „Combo Cargo“, die normale Pkw-Version trägt die Zusatzbezeichnung „Life“.

Mit beiden können die Kundinnen und Kunden nun auch per Strom unterwegs sein. Damit bietet Opel als erster deutscher Hersteller sämtliche seiner leichten Nutzfahrzeuge in einer rein elektrischen Variante an. Für die komplette Rüsselsheimer Modell-Palette soll dies ab 2024 gelten.

Hochdachkombis sind die Lademeister im Segment

Der elektrische Antrieb des Combo-e Life verändert seinen optischen Auftritt gegenüber der herkömmlichen Verbrenner-Variante nicht. Die Grundversion ist 4,40 Meter lang und als Fünfsitzer ausgelegt. Auch die längere Version – sie misst 4,75 Meter – ist in der Basis ein Fünfsitzer, kann aber optional als Siebensitzer konfiguriert werden. Der Zugang in den Fond erfolgt jeweils über eine oder zwei seitliche Schiebtüren.

Geht es an die Funktionalität, sind Hochdachkombis wahre Lademeister. Clever gemacht: Die Ingenieurinnen und Ingenieure haben die Batterie tief im Boden platziert, sodass es keine Einschränkungen beim Ladevolumen gibt. Schon in den fünfsitzigen Combo-e Life passen bei voller Bestuhlung knapp 600 Liter in den Kofferraum. Mit dem längeren Radstand sind es sogar 850 Liter. Beste Cargo-Qualitäten legt der Stromer-Kasten an den Tag, sobald seine Rücksitze umgelegt sind: 2216 Liter in der Normal-, respektive 2693 Liter in der Langversion. Das schafft nicht einmal ein Oberklasse-Kombi.

Fertig entwickelter Antrieb aus dem Konzernregal

Opel gehört seit einigen Jahren zum französischen PSA-Konzern. Der wiederum schlüpfte unter das Multi-Marken-Dach von Stellantis. Vorteil: Die komplette Entwicklung des Elektroantriebs inklusive Batterie war fertig. Wie beim Corsa-e und beim Mokka-e konnten sich die Rüsselsheimer Technikerinnen und Techniker auch beim Combo-e quasi aus dem Komponenten-Regal bedienen. Die E-Maschine leistet maximal 100 kW (136 PS) und kann bis zu 280 Newtonmeter an die Vorderräder schicken. So schafft der Combo-e den Sprint auf 100 km/h in 11,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird auf 135 km/h begrenzt, um die 50-kWh-Batterie nicht allzu schnell leerzuziehen. An Reichweite nach WLTP verspricht Opel 280 Kilometer. Über 200 Kilometer sollten damit im Alltag locker drin sein. Unter diesen Wert dürfte der Combo-e höchstens im Winter fallen.

Leistung in drei Stufen, Knopfdruck genügt

Wie schon bei Mokka-e und Corsa-e erlebt, der Elektroantrieb passt besser als jeder Verbrenner. Weiches, nahtloses und leises Beschleunigen, kein Schalten, kein Kuppeln, keine Gangwechsel und vom Stand weg volles Drehmoment. Allerdings: Wer die volle Kraft nutzen möchte, muss den Drive-Mode-Schalter zuvor auf Power stellen. Erst dann sind die 100 Kilowatt an Leistung abrufbar. In der Stellung Normal werden nur 80 kW zur Verfügung gestellt. Und bei Eco tendiert der Combo-e zur Spaßbremse. Mehr als 60 kW sind über Fahrpedal nicht zu mobilisieren. Nötig ist dieser Modus aber höchstens, wenn man glaubt, es mit der Restkapazität nicht mehr bis zum Ziel zu schaffen.

Ohne Kritik ist das Fahrverhalten. Der Combo-e nimmt Kurven zielgenau und spurtreu, nicht zuletzt durch seinen wesentlich tieferen Schwerpunkt, bedingt durch die große Batterie im Boden.

80 Prozent der Batteriekapazität in 30 Minuten nachgeladen

Geht es unterwegs an eine Schnellladesäule, können 80 Prozent der Kapazität in nur 30 Minuten nachgefüllt werden. Im Bestfall verdaut die Batterie eine Ladeleistung von 100 kW. Zu Hause an der Wallbox sind dreiphasig 11,0 kW möglich. Innerhalb von fünf Stunden hat der Akku also seine volle Leistungsfähigkeit zurück.

Etwas Strom lässt sich auch während der Fahrt gewinnen. Zum stärkeren Rekuperieren gibt es einen sogenannten B-Modus. Wird er über den kleinen Gangwahlschalter auf der Mittelkonsole aktiviert, bremst der E-Motor den Combo-e deutlich stärker ab, sobald der Wagen in den Schubbetrieb wechselt. Mit ein bisschen Gefühl lässt sich der Opel dann nur über das Fahrpedal beschleunigen und verzögern (One-Pedal-Driving), das hydraulische Bremspedal muss selbst in der Stadt so gut wie nie betätigt werden.

Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz

Selbst wenn diese Art von Autos aus der Nutzfahrzeugecke stammen und sehr preisgünstig kalkuliert werden, Kundinnen und Kunden müssen beim Combo-e Life dennoch nicht auf elektronische Annehmlichkeiten verzichten. Schon die Basisversion hat diverse Assistenzsysteme serienmäßig an Bord, angefangen beim Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung über Spurhalte-Assistent bis zum intelligenten Geschwindigkeitsregler. Wer die Ausstattungsvariante „Elegance“ wählt, kann für 2500 Euro Aufpreis ein Premium-Paket bekommen, das unter anderem Navigation, DAB+ Radio, Head-up-Display, Toter-Winkel-Warner, einen automatischen Parkassistent und eine 180-Grad Panorama-Rückfahrkamera beinhaltet.

Festzuhalten bleibt: Der Combo-e macht mehr Spaß beim Fahren als seine Verbrenner-Kollegen. Seine tolle Funktionalität wird durch den elektrischen Antrieb nicht eingeschränkt. Und mit einem Preis – nach Abzug der E-Förderung von 9.570 Euro – von 28.530 Euro öffnet der Combo-e Life auch jungen Familien die Tür zur Elektromobilität.

