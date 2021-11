IT-Experte Mario Herger zur Elektromobilität: „Der Weg durchs Tal der Tränen hat gerade erst begonnen”

Anzeige

Mario Herger lebt seit 2001 im Silicon Valley, forscht nach Technologietrends, schreibt Bücher darüber und beobachtet auch die deutsche Automobilindustrie. Nun äußert sich der IT-Experte über den langen Weg der traditionellen deutschen Autohersteller zur Elektromobiliät.

Herr Herger, wir leben in einem autofokussierten Land. Aber ist der Individualverkehr, wie wir ihn kennen, nicht ein Auslaufmodell? Verliert das Auto als Besitztum und Statussymbol seine Bedeutung?

Ja und Ja. Wer hat heute noch ein Pferd als Mittel zum Individualverkehr oder als Statussymbol?

Stehen wir vor einem grundlegenden Paradigmenwechsel?

So wie es nach wie vor Pferdebesitzer gibt, wird es auch immer Autobesitzer geben. Nur wird man die Wagen nicht mehr zur täglichen Fahrt ins Büro benutzen, sondern für die Freizeit. Und dann auch nicht auf öffentlichen Straßen, sondern auf Rennstrecken oder abgesperrten Straßenabschnitten für die manuell gesteuerte Oldie-Rallye.

Technisch hat die Automobilindustrie einen Haken an die Elektromobilität gemacht. Der nächste große Wurf heißt autonomes Fahren.

Nun ja, die Industrie glaubt, sie habe einen Haken hinter Elektromobilität gesetzt. Die Sache ist aber noch nicht durchgestanden. Die traditionellen Hersteller gehen nun selbst durch die vor wenigen Jahren noch bei Tesla belächelte „Produktionshölle“, sie erleben selbst all die Produktionsschwierigkeiten, die bei Elektroautos auftreten, weil sie doch anders sind als die vertrauten Verbrenner. Und dann sind die Elektroautos von Softwareproblemen mehrfacher Art geprägt. Volkswagens ID.3 und ID.4 blieben mit Softwarecrashes auf den Straßen liegen, der Ford Mach-E bei langen Bergabfahrten. Dazu beklagen die Kunden die schlechte Integration der Ladestationen in das System, und generell die Ladeinfrastruktur. Bedienung, Ladegeschwindigkeit, Funktionstüchtigkeit, oder Abrechnung treiben die Kunden zum Wahnsinn. Der Weg durchs Tal der Tränen bei der Elektromobilität hat für diese Hersteller und deren Kunden gerade begonnen.

Sind wir überhaupt schon bereit für selbstfahrende Autos?

Das autonome Fahren stellt da eine völlig andere Komplexität dar. Während man mittlerweile widerwillig aber doch Elektromobilität anerkennt, ist der Sinn des autonomen Fahrens für die Hersteller vollständig diametral zu ihrem Selbstverständnis. Das sieht man auch in den Ankündigungen. Volkswagen erhält von Argo die Technologie, Sixt wird Mobileye verwenden. All diese Technologien stammen nicht aus Deutschland. Die Kunden sind sicher bereit, sobald sie das erste Mal autonome Autos erleben. Diese werden aber nicht von unseren Herstellern kommen, dieses Feld wurde den amerikanischen und chinesischen Unternehmen gänzlich überlassen.

In den USA sind die ersten selbstfahrenden Flotten unterwegs, im Silicon Valley wird angeblich bereits an Flugtaxis gearbeitet.

Es wird nicht nur im Silicon Valley an „fliegenden Autos“ gearbeitet. Es gibt mehr als 200 Unternehmen weltweit, die an solchen Gefährten arbeiten. Die Technologie ist heute laut dem Elektroflugweltrekordhalter Morell Westermann dort, wo Elektroautos vor zehn Jahren standen. Zuerst belächelt, aber die Technologie entwickelt sich rasch weiter und profitiert von den Entwicklungen bei Elektroautos.

Ist das auch für uns eine realistische Vision?

Größtes Hindernis wird die wesentlich konservativere Struktur der zuständigen Behörden sein. Der Vorteil von solchen Transportmitteln ist der geringere Aufwand an Infrastruktur. Es müssen keine teuren Bahntrassen verlegt oder Straßen dafür gebaut werden, sondern kleine, in der Fläche nicht größer als zwei Parkplätze umfassende Landeplätze .

Amazon hat eigens ein Unternehmen für sein autonomes Robotaxi Zoox erworben. © Quelle: Gerd Piper

Die deutschen Autohersteller verringern gerade ihre Technologiedefizite und sind wieder im Geschäft. Allerdings drängen jetzt chinesische Marken auf den Markt. Werden sie weltweit die Technologieführerschaft übernehmen?

Sie verringern ihre Technologiedefizite, es gelingt aber fast nicht, den Technologieabstand zu den führenden Unternehmen zu verringern. Die Behäbigkeit ist eine enorme Bremse. Den Massenmarkt werden mit großer Wahrscheinlichkeit chinesische Unternehmen beherrschen. Der für Elektrobusse wird von ihnen nicht nur dominiert, er ist monopolisiert.

Tempo 30 in den Städten, mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger, weniger für Autos: Klappt die Verkehrswende nur, wenn man die roten Linien enger fasst?

Covid hat uns gezeigt, dass viele Menschen es als angenehm empfanden, nicht ins Büro fahren zu müssen. Sie merkten: Alternativen sind möglich und erlauben einen viel besseren Lebensstil. Es wurden weniger Autos benutzt und verkehrsberuhigenden Maßnahmen statt zuvor autofeindlich jetzt als menschenfreundlich eingestuft. Den üblicherweise für Autos reservierten Straßenraum konnten die Bürger für sich selbst auf dem Fahrrad oder zu Fuß nutzen.

Ist das mehr als ein kurzfristiges Statement?

Die Nutzung der Corona-Krise zum Umbau von Straßen, man denke da an Paris, wo die Prachtstraße Champs-Élysées von Autos befreit wird, ist ein Trend, den man in aller Welt sieht. Er geht einher mit der Ausweitung von Fußgängerzonen, Tempobeschränkungen, immer umfassender und günstiger werdende Klimatickets sowie der Erkenntnis bei Geschäftsleuten, dass Autos nichts einkaufen. Die Stadt Zürich hat analysiert, wie viel ein Auto, ein Fahrradabstellplatz und ein Gastgarten derselben Fläche an Umsatz bringt. Stellt man ein Auto darauf ab, dann liegen die Umsätze um knapp 40 Prozent unter den beiden anderen Verwendungszwecken.

Individuelle Mobilität ist eine Art Grundrecht. Veränderungen bedeuten in der Regel auch Veränderungen der Lebensumstände. Worauf müssen sich die Menschen einstellen?

Wir müssen das Recht auf Mobilität hier anders definieren. Es bedeutet nicht, dass damit Autos gemeint sind. Um das Recht auf Gleichberechtigung, auf Ausbildung, auf Gesundheitsversorgung zu garantieren, muss man das Recht auf Mobilität vorweisen. Kann jemand einen Job nicht annehmen oder seinen Arzt nicht erreichen, weil die Mobilität fehlt, dann versagen wir als Gesellschaft. Garantieren wir den Menschen das Recht für kostengünstige Mobilität in allen Formen, dann haben sie auch den Zugang zu diesen anderen Grundrechten.

Das Automobil ist seit Jahrzehnten ein bestimmendes Element auf dieser Welt. Genauso wie einst die Kutsche könnte es von anderen Technologien ersetzt werden. Gibt es Visionen für ganz neue Verkehrssysteme?

Mit elektrischen und autonomen Vehikeltechnologien werden völlige neue Formen entstehen. Wir sehen bereits jetzt die ersten Vorboten. Der Cruise Origin, Canoo, Navya AutonomCab und Zoox stellten Fahrzeuge vor, die zwei gegenüber angeordneten Sitzreihen haben und in beide Richtungen losfahren können. Man denke an Aptero oder Solo, die drei- und vierrädrige Einzelsitzer sind und kein Lenkrad mehr haben werden. Oder den Robomart, bei dem nicht wir in den Supermarkt gehen, sondern dieser zu uns vor die Haustür kommt. Und wenn ich dann erst von den Lieferrobotern zu reden beginne, bei denen eine Art Kühlbox auf Rädern als Kleinstvehikel auf dem Bürgersteig unterwegs sein wird, dann ahnt man bereits, dass wir dank dieser Technologien Mobilität ganz anders denken werden können.

Innenraum eines Robo-Shuttles von Zoox, das zu beiden Seiten losfahren kann. Innen haben vier Leute Platz. © Quelle: Gerd Piper

Ist das nicht vielleicht doch zu futurisch gedacht?

Als Steve Jobs 2007 das iPhone vorstellte, konnte man damit E-Mails schreiben, die Zeitung lesen, Bilder aufnehmen und telefonieren. Er zeigte aber keine Dating-App, bestellte sich kein Uber damit, und spielte keine Videospiele auf dem iPhone. Genauso sind wir heute noch nicht fähig, die neuen Mobilitätsmöglichkeiten vorzudenken. 2030 werden wir erstaunt sein, was es nun alles geben wird und es wird uns doch natürlich erscheinen, während wir uns eher peinlich berührt daran erinnern werden, dass wir stinkende Motoren in Autos hatten und Menschen tonnenschwere Maschinen fahrlässig um andere Menschen herum steuern ließen.

Mario Herger berät Unternehmen wie Mercedes, Porsche, MAN oder Webasto. Bekannt wurde der gebürtige Österreicher durch sein Buch „Der letzte Führerscheinneuling ist bereits geboren“. Lange Jahre war Herger bei SAP unter anderem als Entwicklungsleiter und Innovationsstratege beschäftigt.