IAA: Wo geht’s hin mit der E-Mobilität? Antworten auf die drei größten Fragen in der Fahrradbranche

München. Auf der IAA Mobility in München präsentiert sich die Fahrradbranche in diesem Jahr gleich in zwei Hallen. Im Rahmen des World Cycling Forums tauschten sich Entscheider der Branche über die drängendsten Fragen rund um E-Mobilität aus. Ein Thema: Kann das Fahrrad zum zentralen Treiber der Mobilitätswende werden? Weitere Diskussionen drehten sich um Klimafreundlichkeit, Nachhaltigkeit und die Trends der kommenden Jahre. Die Antworten auf die drängendsten Fragen im Video:

Was ist der wichtigste Punkt, damit die Verkehrswende hin zu klimafreundlicherer Mobilität wirklich gelingt?

Video IAA: „Wie kann die Verkehrswende zu einer klimafreundlichen Mobilität führen?“ 1:40 min Auf der IAA hat das RND Fragen zur E-Mobilität gestellt. Beginnend mit der Frage nach einer klimaneutralen Mobilität. © Mhoch4

Werden deutsche Innenstädte mittelfristig autofrei?

Video IAA: „Werden deutsche Innenstädte mittelfristig autofrei ?“ 1:08 min Bis Sonntag geht die IAA in München noch. Das RND hat die Branche gefragt. Sollten deutsche Innenstädte autofrei werden? © Mhoch4

Was wird der nächste große Trend im Radbereich?

Video IAA: „Was wird der nächste große Boom im Bike-Bereich?“ 1:42 min Seit Montag läuft die IAA in München. Das RND hat zum Thema Fahrrad und E-Mobility Stimmen eingeholt. Was wird der nächste große Boom sein? © Mhoch4

Die IAA in München läuft noch bis zum 12. September, die Hallen sind täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.