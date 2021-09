IAA: Wo geht`s hin mit der E-Mobilität? Antworten auf die drei größten Fragen in der Fahrradbranche

Anzeige

München. Auf der IAA Mobility in München präsentiert sich die Fahrrad-Branche in diesem Jahr gleich in zwei Hallen. Im Rahmen des World Cycling Forums tauschten sich Entscheider der Branche über die drängendsten Fragen rund um E-Mobilität aus. Ein Thema: Kann das Fahrrad zum zentralen Treiber der Mobilitätswende werden? Weitere Diskussionen drehten sich um Klimafreundlichkeit, Nachhaltigkeit und die Trends der kommenden Jahre. Die Antworten auf die drängendsten Fragen im Video:

Was ist der wichtigste Punkt, damit die Verkehrswende hin zu klimafreundlicherer Mobilität wirklich gelingt?

Werden deutsche Innenstädte mittelfristig autofrei?

Was wird der nächste große Trend im Rad-Bereich?

Die IAA in München läuft noch bis zum 12. September, die Hallen sind täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.