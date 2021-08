Front, Mittel, oder Heck: Welcher E-Bike-Motor passt am besten zu Ihnen?

Anzeige

Die Position des Motors hat entscheidenden Einfluss auf Handling und Fahrverhalten eines E-Bikes. Zur Wahl stehen drei Varianten: Front-, Mittel-, und Heckmotor. Wir sagen Ihnen, welche Option für wen geeignet ist.

Frontmotoren

Der am Vorderrad sitzende Motor ist die günstigste Wahl im Vergleich zu den beiden Optionen und kostet um die 250 Euro, sollte man ihn an seinem Fahrrad verbauen lassen. Zudem ist der Frontmotor deutlich kompatibler. Die Schaltung (egal, ob Ketten- oder Nabenschaltung) muss nicht angepasst werden. Daher eignet sich der Frontmotor auch als Nachrüstsatz gut. Aber auch das Thema „Unterstützung“ spielt hierbei eine große Rolle und bietet einen Vorteil: Völlig unabhängig vom eingelegten Gang unterstützt der Frontmotor den Fahrer von Beginn an und hilft so bereits bei der ersten Tretbewegung.

Der Motor bringt einiges an Gewicht auf die Waage. Der Vorderradmotor von „Bafang“ zum Beispiel wiegt allein bereits 2,8 Kilogramm – und da ist noch kein Extragewicht durch den Akku und die Technik einbezogen. Somit wird der Schwerpunkt des Bikes beeinflusst. Die Gefahr, dass das Vorderrad in einer nassen Kurve wegrutscht, steigt. Auch ein Reifenwechsel wird etwas arbeitsintensiver. Außerdem kann der Frontmotor nur sehr schwer mit einem Drehmomentsensor kombiniert werden, da dieser nicht im Motor verbaut ist.

Fazit: Der Vorderradantrieb ist genau der richtige Motor für diejenigen, die viel Wert auf eine Anfahrtshilfe legen. Da der Frontmotor direkt bei der ersten Rollbewegung startet, fällt das Anfahren an Ampeln oder Steigungen deutlich leichter. Außerdem braucht man keine Sorge vor einem anstrengenden Rückweg zu haben, sollte der Akku unterwegs mal leer sein. Das Weiterfahren fühlt sich trotz fehlender Unterstützung nahezu wie auf einem normalen Fahrrad an.

Mittelmotoren

Durch seine zentrale Position, zwischen den Laufradachsen und der tiefen Lage knapp über dem Boden ist der Mittelmotor der meistverbaute Antrieb bei den Pedelecs. Die Position ermöglicht E-Bikes mit einem Mittelantrieb einen niedrigen Schwerpunkt – wodurch sie leichter zu handhaben sind. Die Rutschgefahr ist wesentlich geringer als bei einem Frontmotor. Außerdem ist ein Drehmomentsensor direkt im Motor verbaut. Das Modell von Bosch beispielsweise verfügt über ein ausgereiftes 3-Sensoren-Konzept. Hierbei werden über 1000 Messungen pro Sekunde vollzogen, was die Trittkraft, die Trittfrequenz und die Geschwindigkeit betrifft. Werden diese drei Komponenten bestens aufeinander abgestimmt, greift die Antriebskraft genau dann, wenn sie benötigt wird. Die Verzögerung ist durch die zentrale Position somit so gering wie möglich. Kette und Ritzel werden durch den Mittelmotor stärker beansprucht. Wichtig für Bastler: Das Nachrüsten eines Mittelmotors ist nicht möglich.

Kommt man zu den negativen Aspekten eines Elektrofahrrads mit einem Mittelmotor, ist der Preis zu nennen. Die besondere Lage des Motors fordert dem Rahmen einiges ab und die Antriebsstränge werden folglich deutlich höher belastet. Dies erfordert eine besondere Bauweise des Fahrrads, was zusätzliche Kosten mit sich bringt. Gut funktionierende und qualitativ ausreichende Mittelmotoren beginn bei 500 Euro und ragen bis in den vierstelligen Bereich hinein. Zudem werden Kette und Ritzel durch den Mittelmotor stärker beansprucht. Wichtig für Bastler: Das Nachrüsten eines Mittelmotors ist nicht möglich.

Fazit: Der Mittelmotor bietet den wohl sanftesten Übergang von der eigenen Tretbewegung und der technischen Unterstützung. Wer bereit ist, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, findet an dem populärsten Antrieb seinen Gefallen. Das Fahrgefühl gleicht dem eines normalen Fahrrads und bietet somit in allen Bereichen größtmöglichen Komfort.

Heckmotoren

Die Position des Motors ist beim Heckantrieb das ausschlaggebende Argument. Die Unterstützung kommt dort an, wo man sie von einem normalen Fahrrad gewohnt ist: am Hinterrad. Anders als beim Mittelmotor wird der Antriebsstrang nicht zu sehr beansprucht und belastet das E-Bike somit umso weniger. Als einziges der drei Modelle kann der Heckantrieb Energie zurückgewinnen. Beim Fahren schafft es der Heckmotor also, den Akku teilweise wieder aufzuladen. Beeinflusst vom Streckenprofil kann man durchaus bis zu 20 Prozent an Akkulaufzeit produzieren. Wie auch der Frontmotor unterstützt der Heckmotor schon beim Anfahren. Die hinten am Fahrrad verbauten Motoren haben zudem einen geringen Verschleiß und sind deutlich leiser als ein Mittelmotor.

Zu beachten ist allerdings, dass der Heckmotor meist mit einem Kettenschaltwerk verbunden ist. Somit kann dieser nicht mit allen Schaltsystem kombiniert werden. Der Verschleiß kann dadurch steigen und eine intensivere und häufigere Wartung ist erforderlich. Zudem ist der Reifenwechsel durch die enge Lage am Hinterrad, ähnlich wie beim Frontantrieb, wesentlich komplizierter.

Fazit: Wer weniger auffallen will und dennoch eine hohe Unterstützung des Motors nutzen möchte, ist beim Heckmotor genau richtig. Die Energierückgewinnung ist vor allem bei längeren Fahrten und Touren ein echtes Argument. Wer sich mit einem Kettenschaltwerk und einer aufwendigeren Wartung zufrieden gibt, landet schlussendlich beim Antrieb an der Hinterachse.