Die Eurobike 2021 in Friedrichshafen: Innovation für das Fahrrad so weit das Auge reicht

Anzeige

Anzeige

Friedrichshafen. Zwei Trends wurden bei der Eurobike deutlich: Erstens, dass der E-Bike-Boom anhält - 1,2 Millionen Exemplare wurden im ersten Halbjahr 2021 verkauft. Trotz Corona und trotz noch immer anhaltenden Lieferengpässen ist das ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 9,1 Prozent. Hingegen gab es einen Rückgang beim Verkauf nicht motorisiert unterstützter Räder. Zwar wurden 1, 55 Millionen Räder abgesetzt, das sind aber 26 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2020.

Video Die Eurobike 2021 in Friedrichshafen 2:07 min Von Mittwoch bis Samstag präsentieren über 600 Aussteller ihre Produkte und Neuheiten rund um das Thema Fahrrad auf der Eurobike 2021 in Friedrichshafen. © Mhoch4

Video Die Eurobike 2021 ganz im Zeichen der Sicherheit 2:32 min Vom digitalen Rückspiegel bis hin zum Fahrrad-Pannendienst des ADAC. Die Sicherheit als zentrales Element in Friedrichshafen.

Zweiter Trend: Lastenräder rücken aus der Exoten-Nische in den Fokus größerer Nutzer-Gruppen, von der Familie bis zum Handwerker. Die Eurobike gastiert in diesem Jahr letztmals in Friedrichshafen. In 2022 zieht die Messe nach Frankfurt.