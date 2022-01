Elektroauto aus zweiter Hand kaufen: Lohnt sich das wirklich?

Anzeige

Der schon seit mehr als einem Jahr währende Chip-Mangel hat die Autobauer gezwungen, ihre Neuwagenproduktion zu drosseln. Wer im vergangenen Jahr dringend ein Auto benötigte, war gezwungen, sich auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt umzuschauen. Das aber bedeutete längst noch nicht das Ende dieser Kausalitätskette, bedingte die steigende Nachfrage doch die zunehmende Verknappung des Angebots an Gebrauchten. Und das wiederum hat – den Gesetzen der freien Marktwirtschaft gehorchend –, die Preise nach oben schießen lassen, vor allem bei Gebrauchtwagen mit Verbrennungsmotor – gebrauchte Elektroautos hingegen stehen sich bei den Händlern aktuell die Reifen platt.

„Das wird vermutlich auch erstmal so bleiben“, prognostiziert Constantin Hack. „Die Weiterentwicklung der Technologie, vor allem in Bezug auf die Akkus und damit die Reichweite, sowie der Kostenvorteil durch zunehmend höhere Stückzahlen werden für den Autokäufer die Attraktivität eines neuen statt eines jungen gebrauchten Elektro-Autos noch einmal deutlich steigern.“ Und dabei habe man von der E-Auto-Prämie, die beim Kauf eines Neuwagens bis zu einer Höhe von deutlich über 9.000 Euro (setzt sich zusammen aus 6.000 Euro E-Auto-Umweltprämie vom Staat und 3.000 Euro vom Hersteller) gewährt werde, noch gar nicht gesprochen, gibt der Experte für E-Mobilität beim Auto Club Europa, ACE, zu bedenken.

Ein solcher „Rabatt“ würde zum Beispiel bedeuten, dass man für den Dacia Spring, das mit einem Kaufpreis von 20.490 günstigste E-Auto auf dem deutschen Markt, nur noch etwas mehr als die Hälfte zahlen müsste. Für dieses Geld aber dürfte ein E-Auto aus zweiter Hand, dessen Akku noch für viele zehntausend Kilometer gut ist, nur schwerlich zu finden sein.

Auf den Akku kommt es an

„Akku“ ist für Hack das Stichwort. „Hier spielt ein psychologischer Aspekt eine Rolle: Viele E-Auto-Käufer scheuen vor dem Kauf eines Gebrauchten zurück, weil die Skepsis in Bezug auf einen Akku, der bereits 50.000, 60.000 oder 70.000 Kilometer hinter sich hat, nach wie vor groß ist.“ Das liege auch daran, dass die Hersteller heute acht Jahre oder bis zu 200.000 Kilometer Garantie auf den Akku geben. Vor ein paar Jahren sei das noch nicht überall der Fall gewesen. „Kaufe ich also einen Gebrauchten eines Herstellers, dessen Garantie damals vielleicht noch auf sechs oder gar nur vier Jahre ausgelegt war, bleibt mir im ungünstigsten Fall nur noch wenig „Rest“-Garantie. Sollte der Akku danach zunehmend schwächeln und ausgetauscht werden müssen, fallen zusätzlich zum Kaufpreis des Autos noch einmal mehrere tausend Euro für die Auffrischung der Batterie an“, gibt der Experte zu bedenken.

Aber lukrative Prämie hin, Gebraucht-Akku-Sorgen her – ein neues E-Auto, etwa ein VW ID.4 mit reichweitenstarkem Akku und Allrad ist alles andere als ein Schnäppchen und touchiert bereits die 60.000 Euro-Marke. Selbst nach Abzug der durchaus lukrativen Prämie schlagen also immer noch mehr als 50.000 Euro zu Buche. Also müsste es doch eher ein Gebrauchter sein, möglichst jung allerdings (Zulassung nach dem 4. November 2019). Dann besteht die geringe Chance, dass der Staat auch den Gebrauchtkauf mit bis zu 5.000 Euro fördert. Das gilt aber nur, wenn für dieses Fahrzeug in der Vergangenheit noch keine Prämie geflossen ist. Ein solches Auto ist nach Hacks Einschätzung allerdings kaum noch zu finden.

Worauf sollte beim Kauf geachtet werden?

Worauf aber gilt es nun beim Gebrauchtkauf zu achten angesichts der für die Mehrzahl der Autofahrerinnen und -fahrer noch neuen Technologie? „Für den Kauf eines Elektro-Autos gilt dasselbe wie beim Verbrenner“, sagt Hack. „Heißt: Wer wenig Ahnung von Gebrauchtwagen hat, sollte das Auto durchchecken lassen, wobei das Hauptaugenmerk natürlich auf dem Akku und der verbleibenden Restkapazität liegen sollte.“

Bei einzelnen Modellen, so dem BMW i3, ist es zwar möglich, den Batterie-Gesundheitszustand selbst auszulesen, in der Regel aber ist die Vertragswerkstatt oder eine Prüforganisationen, wie TÜV oder Dekra, die richtige Anlaufstation. Rechnen muss man für einen solchen Check mit 100 bis 150 Euro. Die fallen aber auch bei einem gebrauchten Verbrenner an, wird der auf die Bühne genommen, um etwaige Leckagen oder Sicherheitsmängel möglichst ausschließen zu können. Gut angelegtes Geld also, wenn man die schon erwähnten, möglichen Kosten für die Auffrischung eines Akkus bedenkt. Übrigens: Der eigentliche E-Motor ist im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor verschleißarm und benötigt kaum Wartung angesichts eines Verhältnisses von etwa 200 zu 1.400 Bauteilen. Was es nicht gibt, das kann bekanntlich auch nicht kaputt gehen.

Achtung: Das Bremsen nicht vergessen!

Einen geübten Blick werfen lassen sollte man aber unbedingt auf die Bremsen. In den vergangenen Jahren frohlockte man noch, weil die Rekuperation (Rückspeisung der Energie beim elektromotorischen Bremsen) nicht nur den Verschleiß der eigentlichen Bremsanlage mindert und zudem gerade in der Stadt, wo zwar häufig, jedoch nicht besonders stark gebremst wird, die Entstehung von Fein- und Bremsstaub. Heute aber weiß man es besser: Gerade der seltenere Einsatz der Betriebsbremsanlage kann zu einem großen Problem werden. „Bei uns melden sich immer wieder Auto-Fahrer, die ihre Bremsscheiben austauschen mussten“, berichtet Hack. In der Werkstatt habe man den Fahrerinnen und Fahrern gesagt, dass sie schlicht und ergreifend zu wenig gebremst hätten. „Und das ist keine Geldschneiderei der Werkstätten, sondern Tatsache, weil sich durch das verminderte Bremsen zunächst Flugrost auf den Scheiben gebildet hat, die später dann tatsächlich zu rosten beginnen“, warnt der ACE-Fachmann.

Die Folgen sind gravierend. Bremsscheiben und -klötze haben keine optimale Auflagefläche mehr, was dazu führt, dass die Bremswirkung nachlässt. Scheiben und Belege müssen jetzt zwingend ersetzt werden. Hier kommen, je nach Modell, für Vorder- und Hinterachse schnell 1.500 Euro und mehr zusammen. Wer dieses Szenario vermeiden will, für den hat Hack einen simplen Rat: „Man sollte hin und wieder mal richtig auf die Bremse treten – egal ob beim Verbrenner oder beim Elektroauto.“