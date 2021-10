E-Mobilität: Volkswagen erstmals stärkste Marke bei Stromern

Anzeige

Der Anteil der Stromer am Gesamtbestand deutscher Privat-Pkws steigt kontinuierlich, ist aber absolut noch immer auf einem geringen Niveau. Reine Elektro-Pkw legten bei den Neuzulassungen gegenüber September 2020 um 58,8 Prozent zu. Der Zuwachs bei den Plug-in-Hybriden betrug 13,5 Prozent. Komplett gegenteilig ist der Trend bei traditionellen Verbrennern. Die Neuzulassungen von Benzinern gingen um 41,4 Prozent zurück, die bei Dieselfahrzeugen sogar um 53,9 Prozent. Das Kraftfahrzeug-Bundesamt erfasst die Anmelde-Daten. Der Stand der Dinge in Sachen Mobiltätswende in fünf Punkten.

1. Volkswagen ist erstmals stärkste Elektromarke

Lag VW am 1. Januar 2020 mir 19.378 E-Autos auf deutschen Straßen noch auf Platz 3 (Platz 2: Smart mit 21.923, Platz 1: Renault mit 27.750 Autos), hat VW jetzt überholt. Am 1.Januar 2021 führten die Niedersachsen die Statistik mit 62.225 Autos klar an vor Renault (57.036) und Smart (36.109).

2. Geht es nach neu zugelassenen Modellen, macht Tesla das Rennen

Das meistverkaufte E-Auto von Januar bis September 2021 war der Tesla Model 3 mit 23.982 Neuzulassungen, gefolgt vom VW up mit 21.890 und dem VW iD 3 mit 21.539 Verkäufen.

3. Immer mehr Elektroautos im Angebot.

Dass die E-Mobilität immer beliebter wird, liegt unter anderem auch am wachsenden Angebot an E-Autos: Standen 2020 noch 84 verschiedene reine Elektro-Autos (BEV) und Plug-In-Hybriden (PHEV) in den Schaufenstern der Händler, können Kunden in diesem Jahr bereits unter 104 Modellen wählen. Im kommenden Jahr sollen es sogar 128 sein.

4. Beim gesamten Kraftfahrzeug-Bestand spielen E-Autos kaum eine Rolle.

So liegt der Anteile der reinen Batterie-Stromer an allen Autos bei gerade mal 0,64 % (PHEVs: 0,58 %). Aber immerhin wächst der Anteil stark. 2020 lagen BEVs bei 0,29 &, PHEVs bei gerade mal 0,21 %. Und für 2025 prognostiziert das Kraftfahrt-Bundesamt 11,1 %, 2030 soll der E-Anteil sogar bei 24,4 % liegen.

Video Beauty-Shots von der IAA 2021 1:38 min Die IAA in München endete am Sonntag. Innovationen und nachhaltige Fahrzeuge waren ein großes Thema.

5. Plug-In-Hybride ziehen mit reinen E-Autos gleich.

Lag die Zahl der zugelassenen PHEVs am 1.Januar 2021 mit 279.861 Autos noch klar hinter den reinen Elektro-Autos (BEV, 309.083) haben die Hybride per 1.Juli mit 426.192 Autos fast gleichgezogen (PHEV: 438.950).