Für mehr E-Bike-Spaß: Fünf Apps, die das Rad-Vergnügen deutlich steigern können

Jetzt geht‘s APP! Das Fahren mit dem E-Bike sollte nicht dahingehend ausarten, dass der Blick auf den Bildschirm des Fahrrad-Computers oder des Handys dauerhaft vom Verkehr, der bestenfalls zu genießenden Landschaft oder vom Gesprächspartner ablenkt. Aber eine kleine, feine Auswahl an Apps und deren richtiger Nutzung ermöglicht eine Aufwertung des Rad-Erlebnisses. Diese fünf Apps sind ein Gewinn für alle E-Biker und E-Bikerinnen.

Komoot

Radtouren zusammenstellen, Tipps austauschen, Strecken speichern. Komoot kann das alles und noch viel mehr. Strecken werden ebenso nach den Bedürfnissen von Rennrad-Fahrern angeboten (flacher Asphalt) wie für Mountain-Biker (bloß kein flacher Asphalt) als auch verstärkt für E-Biker. Die Bedienung ist einfach und weitgehend selbsterklärend. Komoot baut sein Angebot und sein Streckennetz ständig aus. Inzwischen sind komplette Radtouren hervorragend planbar, ohne dass man plötzlich auf viel befahrenen Hauptstraßen landet. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Die Routenplanung bei Komoot ist kostenlos. Der Schwerpunkt von Komoot ist alles rund ums Rad. Aber auch Wanderwege werden nach dem gleichen Prinzip gelistet. Kleiner Tipp aus eigener Erfahrung: nicht bei der Planung der Radtour versehentlich im Wander-Bereich suchen - dann landet man auf Wanderwegen, die für Räder oftmals nicht so gut geeignet sind ...

Bikemap

Diese App ist ähnlich wie Komoot auch auf die Navigation mit dem Rad spezialisiert, ebenfalls unter Vermeidung stark befahrener Hauptstraßen. Auch Ladestationen sind über eine Stichwort-Eingabe auffindbar. Karten können runtergeladen werden, sind somit auch offline nutzbar. In der Grundversion ist Bikemap kostenlos. Diese reicht zum Navigieren von A nach B völlig aus.

Bike Citizens

Dieser Anbieter verfügt nicht über die Menge an Daten und Nutzern wie Bikemap und Komoot, ist aber auch anders ausgerichtet. Bike Citizens ist auf optimierte Rad-Strecken in städtischen Gebieten spezialisiert. Dabei werden viele Daten von Fahrrad-Kurieren genutzt. Die kennen meist in der Tat die besten Routen und können wertvolle Insider-Tipps geben, die bei Bike Citizens gelistet werden. Besonders praktisch ist diese App zum Beispiel, wenn man sich in einer fremden Stadt ein E-Bike leiht. Nutzt man die von der App vorgeschlagenen Routen, bewegt man sich wie ein alle Schleichwege kennender Einheimischer und vermeidet konsequent weniger optimale Streckenführungen. Meist werden sogar einige Alternativen angeboten.

Fahrrad.de

Diese Internetseite bietet die App mit dem zwar logischen, dennoch aber leicht sperrigen Namen „E-Bike-Ladestationen finden“ an. Damit ist ihr Zweck hinreichend erklärt. Die App ist kostenlos, bietet allerdings nicht die Navigation bzw. Routenführung zu den ausgewiesenen Lade-Stationen an. Aber dafür gibt es ja Komoot, Bikemap etc. ...

Strava

Diese Anwendung bietet in Sachen Navigation und Datenmengen, was auch Komoot und/oder Bikemap anbieten. Strava hat dennoch einen anderen Schwerpunkt und spricht eine andere Gruppe von Nutzern und Nutzerinnen an. Die App richtet sich an Sportler, an wettbewerbsorientierte Radfahrer und Radfahrerinnen. Da geht es ganz stark um Vergleichbarkeit. Peinlich wird es dann, wenn zum Beispiel Bestzeiten in Rennrad-Foren plötzlich pulverisiert werden - und man nur ahnen kann, dass der neue Rekord mit E-Unterstützung (die verschwiegen wurde) erzielt wurde. Gleichwohl: Strava hat eine weltweite Anhängerschaft und bietet nahezu alles, was man sich im Bereich Navigation, Rad-Erlebnis, Austausch mit Gleichgesinnten nur wünschen kann. In der Grundversion ist Strava kostenlos.