Aiways-Europa-Chef Klose: „Der E-Motor ist kein völliger Neuling“

Herr Klose, Aiways gibt es erst seit fünf Jahren. Wie stellt man in so kurzer Zeit ein wettbewerbs­fähiges Elektro-SUV wie den U5 auf die Räder?

Die Hersteller von Elektroautos können nicht auf eine rund 100 Jahre währende Erfahrung setzen wie die Hersteller von Verbrennungs­motoren. Trotzdem ist der E-Motor kein völliger Neuling. Gerade zu Beginn des vorigen Jahrhunderts gab es für kurze Zeit sogar mehr Elektro­fahrzeuge als Verbrenner.

Zwar hat sich der Elektromotor beim Auto damals nicht durchgesetzt, in anderen Bereichen aber ist er heute längst Standard. Die Technologie konnte sich also weiter­­entwickeln und ist zudem nicht so proprietär wie die im Verbrenner. Zudem vertrauen auch wir auf das Knowhow der Zulieferfirmen. Das zusammen macht es möglich, etwas auf die Beine zu stellen, das sich unserer Meinung nach mit etablierten Anbietern messen kann.

Während „Auto, Motor und Sport“ und ADAC dem U5 in der Tat durchaus ein gutes Zeugnis ausstellen und das Auto auch im RND-Test überzeugt, spricht das Onlineportal „eFahrer“ von einem „Erlkönig, den man zu früh auf die Straße gebracht hat“.

Ich glaube, dass „eFahrer“ einen anderen Maßstab anlegt. Während klassische Automagazine vor allem die Ureigenschaften eines Autos bewerten – Solidität, Straßenlage, Ausstattung –, hätte sich „eFahrer“ gewisse Anpassungen in der Menüführung gewünscht, die dem europäischen Geschmack eher entsprechen. Ein Beispiel: Man hat kritisiert, dass der Spurassistent zu häufig eingreife.

Der Tester von „Auto, Motor und Sport“ hat diesen Assistenten einfach abgeschaltet. Und der vermeintliche Bug, den „eFahrer“ entdeckt haben wollte, lag wohl eher an der Bedienung durch den Fahrer. Aber das ist ja das Schöne, dass man solche Mängel durch Software­updates beheben kann – sollte es überhaupt ein Mangel gewesen sein.

Video Der Aiways U5 im Test 6:30 min Der Aiways U5 überzeugt nicht nur durch seinen Preis, sondern auch durch seine Ausstattung und das Fahrgefühl. © Mhoch4

Wo steht Aiways im Vergleich zu anderen chinesischen Start-ups, etwa Nio, das auf dem chinesischen Markt bereits eine Reihe Segmente besetzt, während Sie bisher erst ein Modell anbieten?

Das Bestreben, jede noch so kleine Segmentlücke zu besetzen, wird vor allem von den deutschen Premium­anbietern vorangetrieben, um ein Modell unter möglichst geringem Aufwand ein weiteres Mal anbieten und teurer als das Ausgangsmodell verkaufen zu können. Ich glaube aber nicht, dass das so weitergehen wird. Wir werden im Laufe der nächsten fünf Jahre erleben, dass bis zu 80 Prozent der Neufahrzeuge einen Elektromotor haben.

Hier aber gibt es längst noch nicht die Vielfalt, die wir von den Verbrennern kennen. Und Tesla beweist bisher, dass man auch mit einer kleinen Modellpalette sehr erfolgreich sein kann. Wir jedenfalls wollen zunächst zwei unterschiedliche Fahrzeuge anbieten, ein eher klassisches SUV, den U5, der bereits auf dem Markt ist, und ein sportliches SUV-Coupé, den U6, der im Laufe des Jahres kommt.

Bisher hatte Aiways vor allem den europäischen Markt im Blick, wo man bisher 3000 Autos verkauft hat. In welcher Größenordnung denken Sie für die Zukunft?

Wir sagen fünfstellig. Und es stimmt, dass wir später auf den chinesischen Markt gekommen sind als zum Beispiel Nio. Wir haben unsere Ressourcen zunächst stark gesplittet. Der Markteintritt für Europa erschien uns einfacher als der für China, wo wir unsere Bemühungen jetzt verstärken, um ähnliche Zahlen zu erreichen wie in Europa – das für uns aber nach wie vor sehr attraktiv ist.

Dr. Alexander Klose ist Executive Vice President und Europachef von Aiways. © Quelle: Aiways

Das Angebot an E-Autos auf dem deutschen Markt wächst rasch. Warum sollte sich ein Interessent für einen U5 entscheiden und nicht zum Beispiel für einen VW ID.4 oder einen Kia EV6?

Eine erste Entscheidungs­hilfe könnte sein, dass der U5 günstiger ist. Wenn Sie einen EV6 so ausrüsten wie den U5 Premium, ist der Preis deutlich höher als bei uns. Steigen Sie in den U5 ein, werden Sie ein reduziertes, klares Design erleben. Ich war früher für Volvo tätig, dort denkt man in eine ähnliche Richtung, hat diesen Gedanken aber nie konsequent umgesetzt. Und dann bietet das Auto noch ein unglaubliches Platzangebot, auch auf der Rückbank, das sogar die Tester überrascht hat. Es gibt Kunden, die haben ihren U5 zum Camping­fahrzeug umgebaut, in das bei umgelegter Rückbank eine große Matratze passt.

Kia und VW verfügen über ein flächendeckendes Servicenetz, während Aiways keinen eigenen Vertrieb und keine Vertrags­werkstätten in Deutschland hat.

Zunächst zum Vertrieb: Wir verkaufen unsere Autos über derzeit 50 Euronics-Partner. Dort wird der Kunde von geschultem Personal betreut und kann selbst­verständlich eine Probefahrt machen. Und was den Service betrifft: Hier arbeiten wir mit ATU zusammen, sodass 500 Anlaufstellen oder Werkstätten zur Verfügung stehen. Wobei unsere Autos bei Wartungs­intervallen von 100.000 Kilometern nur sehr selten und dann nur für eine kleine Wartung, etwa die Überprüfung der Bremsflüssigkeit, eine Werkstatt sehen sollten.

Was sagen Sie Autokäufern, die noch immer vor der Frage stehen, ob überhaupt E-Auto oder doch Verbrenner, weil sie befürchten, dass die Elektro­technologie nur eine Zwischen­technologie ist?

Welche Technologie sollte folgen? Wasserstoff? Nicht jede Technologie, die von außen betrachtet Sinn zu machen scheint, lässt sich auch industriell durchsetzen. Wäre es anders, hätten wir schon längst Kernfusion, würden genügend Wasserstoff produzieren und wären alle Energiesorgen los.

Beweisen Kia und Toyota nicht längst, dass Wasserstoff im Auto hervorragend funktioniert?

Okay, der Nexo und der Mirai funktionieren. Wirtschaftlich aber macht es keinen Sinn, solange ein Auto, das eigentlich nicht mehr als 30.000 Euro kosten dürfte, 80.000 Euro kostet. Im Übrigen werden wir, so wie ich es verstehe, in den nächsten 15, 20 Jahren überhaupt nicht genügend Wasserstoff haben. Wasserstoff wäre vielleicht dann eine Alternative, wenn wir irgendwann einmal die Saharasonne nutzen könnten, um dort Wasserstoff erzeugen und ihn kostenfrei nach Europa pumpen zu können. Was vielleicht in 50 Jahren der Fall sein wird und ob unsere Flugzeuge dann mit Wasserstoff angetrieben werden – ich weiß es nicht.

Bleiben wir bei den gegenwärtigen Hürden rund ums E-Auto, so dem Tanken. Was halten Sie von Nios Lösung mit stationären Tauschstationen, wo der Akku in vier, fünf Minuten gewechselt wird?

Das ist eine tolle Lösung – wenn die Tauschstation dort ist, wo man gerade hin möchte. Da diese Stationen aber deutlich teurer sind als Ladesäulen, wird es sie kaum flächendeckend geben können. 2011 gab es bereits einen solchen Ansatz, als „Better Place“ Ähnliches marken­übergreifend aufbauen wollte. Das Unternehmen scheiterte aber rasch, weil die Investitions­kosten riesig und nicht zu bewältigen waren.

In Deutschland hinkt die Entwicklung der Lade­infrastruktur der bei den E-Autos deutlich hinterher. Was lässt Sie hoffen, dass sich die Lage bessert?

Ich würde sagen, die Lade­infrastruktur hinkt an manchen Stellen hinterher, an manchen ist sie gut, und manchmal reicht sie sogar für noch für mehr Elektroautos. Ich lebe in München, meine Tochter studiert am Bodensee. Auf dieser Strecke gibt es genügend Stationen und mit dem E-Auto überhaupt kein Probleme. Zudem werden sich mit der Weiter­entwicklung der Autos auch die Batterien weiterentwickeln.

Wer mitten in München zur Miete lebt, dürfte andere Erfahrungen machen.

Das ist richtig, hier hat man in der Regel keine Wallbox wie bei einem Eigenheim. Die Versorgung in den Städten, das die Batterie schonende und dem Netz gerecht werdende Laden, ist schwierig, einmal, weil es einfach nicht genügend Ladesäulen gibt. Zudem weiß ich aus Gesprächen mit der Stadt München aber auch, dass die generelle Elektrizitäts­versorgung in manchen Stadtvierteln eine flächen­deckende Ladestruktur gar nicht hergeben würde. Das Netz würde schlicht und ergreifend zusammenbrechen. Das zu ändern kann aber nicht die Aufgabe der E-Auto-Hersteller sein.