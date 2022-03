Der KIA EV6 im Test – Tag für Tag

Anzeige

1. Tag: Der erste Eindruck ist, ja, ist beeindruckend. „Ist der groß, Mann“ hört man sich in Abwandlung eines alten Werbe-Slogans murmeln. Dabei hätte man eigentlich vorbereitet sein können auf diese Erscheinung, wirkt der EV6 doch bereits auf Fotos mächtig – im Unterschied zu seinem Schwestermodell, dem Hyundai IONIQ 5, mit dem er sich die Plattform teilt. Der kommt auf Bildern eher wie ein Fahrzeug der Kompaktklasse daher, überrascht in natura aber ebenfalls mit stattlicher Größe.

Das eleganter gezeichnete Auto aber ist der Shooting Brake-hafte KIA. Man könnte durchaus von einer automobilen Schönheit sprechen angesichts solcher Details wie der betont schmalen LED-Rückleuchten, die durch ein Leuchtband verbunden sind und außen in geriffelte, wie aus Diamanten bestehende Rückfahrscheinwerfer übergehen. Der EV6 ist ein Gesicht in der Menge, an dem man sich kaum sattsehen mag.

2. Tag: Da man aber deutlich mehr Zeit im Auto sitzend verbringt als staunend davor, spielt der Innenraum eine mindestens ebenso große Rolle dabei, den Fahrer glücklich zu machen – oder auch nicht. Zunächst fällt auf, dass derjenige, der bereits einen KIA der jüngsten Generation, egal ob Verbrenner oder Stromer, gefahren ist, sich schnell zurecht findet. Das meiste liegt gut zur Hand, vor allem die schwebende Mittelkonsole, die unter sich ein großes Ablagefach erlaubt. Sie sieht zudem auch gut aus.

Der Begriff Spaltmaß erfährt eine ganz neue Bedeutung

KIA ist stolz darauf, dass man pro Auto für den Innenraum mehr als 100 PET-Flaschen recycelt. Heißt: Die Sitze sehen zwar nach Leder aus, sind es aber nicht. Das ist gut fürs Gewissen. Und vielleicht sitzt man ja gerade auf einer der Cola-Flaschen, die man regelmäßig im Discounter kauft. Cool! Weniger gut für den Gemütszustand: die teilweise lieblose Anmutung. Nicht nur, aber gerade die Touch-Leiste für die Klimatisierung ist eine Zumutung. Bei eingeschalteter Zündung und leuchtenden Icons unauffällig, wirkt sie ohne „Erleuchtung“ wie die billigste Fußbodenliste aus dem Baumarktregal, zumal der Begriff Spaltmaß hier eine ganz neue Bedeutung erfährt.

Das große Touch-Display wiederum dürfte selbst den Anforderungen des Bundeskriminalamtes genügen. Jeder Touch ist hier buchstäblich ein fetter Treffer. Überhaupt sehnt man sich angesichts der schier unendlich scheinenden Bedien-Möglichkeiten per Druck, Touch und Dreh und trotz solcher Annehmlichkeiten wie dem Kamera-basiertem Toter-Winkel-Assistenten bisweilen zurück in die Zeit, als ein Tacho noch kein Display und ein Schalthebel kein Drehrad war.

Platz für ein 29-Zoll-Fahrrad

3. Tag: Was macht man, wenn das Mountainbike eine fachmännische Inspektion benötigt, das eigene Auto aber als Lastesel nicht taugt? Antwort: einen KIA EV6 kaufen. Denn der dürfte einer der ganz raren Shooting Brakes sein, in dem ein 29-Zoll-Fahrrad Platz findet. Mit etwas Geschick gelingt der Transport sogar, ohne das Vorderrad des Bikes demontieren zu müssen. Dass man den KIA zudem per Adapter auch als Stromquelle/Steckdose für externe Geräte wie Laptop, Fernseher oder Elektrogrill nutzen kann, macht den EV6 im besten Wortsinne auch zum Nutzfahrzeug.

4. Tag: Wuppertal, auch als das deutsche San Francisco bekannt, hat zwar keine Lombard Street, aber doch ein paar steile Sträßchen mit ziemlich engen Kurven. Die aber meistert der 4,7 m lange und rund zwei Tonnen schwere EV6 mit einer Leichtigkeit, die an eine Balletttänzerin erinnert. So scheint er fast auf der Stelle wenden zu können angesichts eines Wendekreises, denn die meisten Autofahrer wohl nur aus der Kindheit, vom Bobby-Car, kennen dürften. Am oft verheerendem Zustand der Straßen in deutschen Großstädten lässt der EV6 allerdings keine Zweifel aufkommen. Je nach Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrmodus ist das Poltern des Fahrwerks kaum zu überhören.

Letzter Tag: „Wir fahr‘n, fahr‘n, fahr‘n auf der Autobahn“ sangen Kraftwerk einst und setzen der Autobahn, dieser Rennstrecke der Familienväter, Kleingeister oder Großmannssüchtigen damit ein Denkmal. Dass man angesichts der inflationären Baustellendichte heute aber kaum einmal Tempo 200 fahren kann, ist der eine Grund, der die potenziellen, vor Kraft nur so strotzenden Boliden von Porsche und Co. zum Treppenwitz macht. Der andere ist, dass man den EV6 angesichts der im Sportmodus wie Schnee in der Sonne schmelzenden Restkilometer lieber gleich bei 185 km/h abgeregelt hat. Einzige Ausnahme: das Ende des Jahres erscheinende Topmodell, das mit einer Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h sowie einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,5 Sekunden selbst Sportikonen wie Mercedes-AMG GT, Porsche 911 Targa 4 oder Ferrari California T das Fürchten lehrt. Zumindest behauptet das ein KIA-Werbespot.

Rekordverdächtige Lade-Performance

Ohne jeglichen Zweifel zurück lässt einen die beworbene Ladegeschwindigkeit. Während die meisten anderen E-Autos mit einer Spannungslage von 400 Volt arbeiten, sind es beim KIA 800 Volt. So lädt der Akku in nur knapp 19 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Das mag manch einem zwar immer noch zu viel sein, ist aber für ein Großserien-Elektroauto beinahe rekordverdächtig.

Alles in allem also macht der EV6 deutlich mehr richtig als falsch. Dass sich der große Trennungsschmerz dennoch nicht einstellt, mag daran liegen, dass dieses Auto im Unterschied zum äußeren Erscheinungsbild tief innen drin schlichtweg kein Suchtpotenzial hat. Wer schon einmal KIAs bisheriges Meisterstück, den Stinger GT 3.3 V6 erleben durfte, weiß was gemeint ist.