Xiaomi und Datenschutz: Smartphone-Hersteller soll Nutzer ausspähen

Anzeige

Anzeige

Sicherheitsexperten haben in einem Bericht des “Forbes”-Magazin vor Datenmissbrauch durch den Smartphone-Hersteller Xiaomi gewarnt. Die Fachleute haben unter anderem in den Handy-Reihen Mi und Redmi feststellen können, dass sensible Daten der Nutzer an Server des chinesischen Tech-Giganten Alibaba weitergeleitet wurden, die von Xiaomi gemietet wurden. Die Daten beinhalten demnach Informationen über besuchte Webseiten und Online-Suchabfragen in Kombination mit einer spezifischen Nutzerkennung des Kunden. Ebenfalls sollen die verwendete Android-Version, das Smartphone-Modell sowie Basis-Einstellungen übermittelt worden sein.

Selbst wenn die Nutzer im Inkognito-Modus surften, wurden die Daten offenbar an die Server weitergeleitet. Auch zwei Browser-Apps von Xiaomi – der Mi Browser Pro und der Mint Browser – sollen Daten an Server übermittelt haben. So ergeben sich laut IT-Spezialist Gabriel Cirlig eindeutige Profile, anhand derer die Nutzer identifiziert werden können. “Es ist eine einzige Hintertür mit Telefon-Funktion”, zitiert “Forbes” Cirlig .

Xiaomi veröffentlicht Browser-Updates

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In einer Erklärung bezog Xiaomi Stellung zu den Vorwürfen. Demnach sei die “Forbes”-Berichterstattung teilweise zutreffend, man halte sich aber an die gesetzlichen Datenschutzverordnungen. Darüber hinaus würden die Daten nur anonymisiert gesammelt und seien nicht auf den Nutzer zurückzuführen. Bei der Verwendung des Inkognito-Modus würden keine Daten abgegriffen werden, so Xiaomi weiter. Über die Informationen aus der Suchabfrage wolle man den Service verbessern und unter anderem herausfinden, welche Webseiten besonders langsam reagierten. Sicherheitsexperte Gabriel Cirlig und sein Kollege Andrew Tierney kamen in ihren Untersuchungen jedoch zu anderen Schlüssen.

Xiaomi hat wiederum reagiert und eine ganze Reihe Blogposts veröffentlicht, in dem das Unternehmen sein Vorgehen verteidigt. “Die Privatsphäre und die Internetsicherheit unserer Nutzer hat bei Xiaomi höchste Priorität. Wir sind zuversichtlich, dass wir die örtlichen Gesetze und Vorschriften vollständig einhalten”, heißt es unter anderem. Zudem hat der chinesische Hersteller Updates für seine Apps Mi Browser und Mint Browser veröffentlicht. Künftig sollen die Browser-Nutzer die Möglichkeit haben, die Datenübertragung im Inkognito-Modus aktiv ein- und auszuschalten.

RND/mkr