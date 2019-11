Whatsapp-Sicherheitslücke: Nutzer sollten Version überprüfen

Anzeige

Die Sicherheitslücke besteht darin, dass beim Empfang einer manipulierten MP4-Videodatei das Smartphone überlastet werden kann. Das berichtet unter anderem die Social-News-Website "Hacker News".

Die Geräteüberlastung habe zur Folge, dass die Sicherheitsmechanismen des Smartphones nicht mehr richtig funktionierten. Das könnten Angreifer nutzen, um auf das Smartphone zugreifen, es zu kontrollieren (etwa mit dem Download einer unsichtbaren Spy-App) oder es komplett auszuschalten. Whatsapp habe die Sicherheitslücke stillschweigend behoben, berichtet "Hacker News".

Diese Whatsapp-Versionen sind betroffen

Facebook berichtet, dass folgende Versionen betroffen sein können:

Android: Versionen unter 2.19.274

Android-Business: Versionen unter 2.19.100

iOS: Versionen unter 2.19.100

iOS-Business: Versionen unter 2.19.100

Enterprise Client: Versionen unter 2.25.3

Windows Phone: Versionen unter 2.18.368

Sichere Whatsapp-Version überprüfen

Wer sich informieren will, ob das eigene Smartphone schon die sichere Version von Whatsapp installiert hat, kann dies direkt in der App unter "Einstellungen" und "Hilfe" in Erfahrung bringen. Die sichere Version heißt Version 2.19.330.

Außerdem wird geraten, das automatische Herunterladen von Bildern, Audio- und Videodateien in den App-Einstellungen zu deaktivieren.