Neue Whatsapp-Funktion: Fotos und Videos nach einmaliger Ansicht automatisch löschen

Wer Whatsapp nutzt – und das sind weltweit Hunderte von Millionen Menschen – der weiß, dass manchmal auch im Überschwang Dinge verschickt werden, die man lieber etwas privater gehalten hätte. Dafür gibt es in der aktuellen Version eine praktische Neuerung: Bilder und Videos können jetzt so eingestellt werden, dass sie nach einmaliger Betrachtung wieder verschwinden.

Hat man die aktuelle Whatsapp-Version heruntergeladen oder auf sie aktualisiert (Android und iOS) erscheint vor der erstmaligen Nutzung ein Dialogfenster, das über die neue Funktion informiert.

Wenn man eine Datei versenden will, taucht im Textdialogfeld eine kleine 1 auf, die in einem Halbkreis steht. Klickt man einmal auf die 1, schließt sich der Kreis und die Funktion „einmal ansehen” ist aktiviert.