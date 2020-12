Whatsapp-Emojis: Neue Smileys zum Messenger hinzufügen

Anzeige

Oftmals reicht die Schriftsprache nicht aus, um in Messenger-Unterhaltungen das richtige Gefühl, Emotionen oder Reaktionen zum Ausdruck zu bringen. Viele Menschen greifen bei der digitalen Kommunikation daher auf Emojis, Gifs und andere Symbole zurück. Die Standard-Emoji-Tastatur verfügt mittlerweile über mehrere hundert Smileys und Gegenstände.

Wem das Repertoire von Unicode nicht ausreicht, kann über die Sticker bei Whatsapp weitere Smiley-Pakete hinzufügen. Lächelnde Katzen, grinsende Kaffeetassen oder tanzende Dinosaurier: Der Kreativität der Designer sind dabei keine Grenzen gesetzt. Zusätzlich lassen sich neue Smiley allerdings auch eigenständig zur Tastatur hinzufügen. Wie das funktioniert, erklären wir im Folgenden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, neue Pakete zu verwenden. Zum einen lassen sich weitere Smileys über externe Apps herunterladen. Zum anderen können Nutzer ihre eigenen Emojis selbst erstellen.

Whatsapp-Smileys selbst gestalten

Über den Smiley Creator von Whatsapp lassen sich individuelle Icons erstellen. Hier können Nutzer beispielsweise den Gesichtsausdruck, die Augen und die Haarfarbe selbst bestimmen und so auch ein Abbild ihrer selbst kreieren. Auch lassen sich Kopfbedeckungen, Hände, Brillen und Sprechblasen einfügen. Zum Schluss erfolgt ein Klick auf „Smiley generieren“ und das Bild kann gespeichert werden. Anschließend lässt es sich über Whatsapp an Freunde und Familie verschicken.

Neue Whatsapp-Smileys herunterladen

Eine weitere Möglichkeit bieten Apps wie „WhatSmiley“ oder „Smileys: New Emojis“. Diese müssen zunächst im Play Store oder App Store heruntergeladen und installiert werden. Wer anschließend in die App wechselt, findet ein großes Portfolio an neuen Smileys und Symbolen. Mit einem Fingertipp wird das entsprechende Icon ausgewählt. Über den „Teilen“-Button lassen sich die Symbole dann direkt im Whatsapp-Chat einsetzen und verschicken. Android-Nutzer können zudem ganze Pakete zu Whatsapp hinzufügen und diese fortan als Sticker nutzen.