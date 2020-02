WhatsApp: Dark Mode jetzt für iOS und Android verfügbar - so aktivieren Sie ihn

Anzeige

Hannover. Viele Apps lassen sich inzwischen auch im sogenannten Dark Mode ausführen. Die App erscheint dann in dunklem Design: Text, Symbole und graphische Elemente vor grauem oder schwarzem Hintergrund. Auch in den meisten Smartphones, Tablets und PCs lässt sich der Dunkelmodus bereits in den Systemeinstellungen auswählen. Softwareentwickler ziehen nach - nur Whatsapp lässt sich mit dem Dark Mode Zeit, zur Ungeduld seiner Nutzer.

Inzwischen steht der Dunkelmodus in Whatsapp aber zumindest einigen Nutzern als Testversion zur Verfügung. Während zunächst nur Android-Anwender Zugriff hatten, steht die Beta seit kurzem auch iOS-Nutzern zur Verfügung. Das Warten dürfte also bald ein Ende haben. Die wichtigsten Informationen für Nutzer im Überblick.

Wann kommt der Dark Mode in Whatsapp?

Ein konkretes Datum, wann der Dark Mode in Whatsapp allen Nutzern zur Verfügung steht, gibt es nicht. Aktuelle Tests in der Whatsapp-Betaversion für Android lassen aber vermuten, dass das Rollout des Dark Modes in Kürze, eventuell schon im nächsten Update, bevorsteht.

Was ist der Dark Mode und wie funktioniert er?

Beim Dark Mode, auch Dunkelmodus oder Nachtmodus genannt, handelt es sich um ein Hell-Dunkel-Farbschema auf Displays, bei dem heller Text, Symbole und graphische Benutzeroberflächen vor einem dunklen Hintergrund platziert werden. Normalerweise ist es genau andersherum: Die meisten Benutzeroberflächen zeigen dunklen Text auf hellem Hintergrund. Beim Dark Mode kommen also weniger helle Pixel, die mehr Energie verbrauchen, als dunkle Pixel zum Einsatz.

Was bringt der Dark Mode?

Laut Entwicklern soll ein verdunkelter Display-Hintergrund die Augen der Nutzer schonen. Medizinisch belegt ist das jedoch nicht. Viel entscheidender als die Helligkeit des Displays ist nämlich die Distanz zwischen Gerät und Augen – und die ist bei Smartphone-Nutzern in der Regel zu gering. Trockene oder tränende Augen lassen sich durch den Dark Mode also eher nicht vermeiden.

Auch die Akkuleistung des Gerätes soll durch weniger helle Pixel geschont werden. Hier macht es laut Experten aber einen Unterschied, um welche Art von Display es sich handelt. Während sich für LCD-Displays aufgrund ihrer technischen Beschaffenheit eher kein Vorteil durch dunklere Pixel ergibt, macht der Dark Mode bei sogenannten OLED-Displays durchaus Sinn.

Der Grund: Bei der organischen Leuchtdiode OLED (organic light emitting diode) erstrahlt jeder Pixel selbst und wird nicht, wie etwa bei LCD-Displays, permanent von hinten angestrahlt. Je weniger Bildpunkte leuchten, desto mehr Energie wird gespart, was sich positiv auf die Akkuleistung des Gerätes auswirken kann.

Wer kann den Dark Mode in Whatsapp nutzen?

Bisher steht der Dark Mode in Whatsapp nur einer kleinen Nutzergruppe zur Verfügung, deren Mitglieder für das Testprogramm für den Messenger registriert sind. Für Nutzer der Betaversion von Whatsapp für Android ist der Dark Mode mit dem Update auf Version 2.20.13 testbar.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.13: what's new?



WhatsApp to finally release the dark theme for beta testers TODAY!



(Updating screenshots..)https://t.co/iPbStbnTob — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 21, 2020

Dark Mode für iOS: Dunkelmodus ab jetzt für iPhones verfügbar

Bisher hatten iOS-Anwender das Nachsehen. Das ändert sich jetzt, denn fortan ist der Whatsapp Dark Mode für alle Beta-User - also sowohl Android als auch iOS - freigeschaltet. Nach wie vor gilt allerdings: Es handelt sich weiterhin um einen Testflight. Wann Whatsapp die finale Version veröffentlichen wird, steht noch nicht fest. Nutzbar ist der Whatsapp Dark Mode für iOS mit dem Beta-Update 2.20.30.25.

📝 WhatsApp beta for iOS 2.20.30.25: what's new?



Finally the dark theme is available!https://t.co/oWNaVyYpkS — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 20, 2020

Wie lässt sich der Dark Mode in Whatsapp aktivieren?

Der Dark Mode in Whatsapp lässt sich in den Einstellungen der App auswählen. Wer für das Whatsapp-Testprogramm registriert ist, navigiert auf „Chats“ und hat dort die Möglichkeit, Änderungen am Design vorzunehmen. Drei Optionen, „hell“, „dunkel“ und „Systemeinstellung“ stehen zur Verfügung. In letzterem Fall orientiert sich Whatsapp an den Systemeinstellungen des Gerätes. Ist das Smartphone also ohnehin auf Dark Mode eingestellt, erscheint auch Whatsapp in verdunkeltem Design.

RND/pf/do