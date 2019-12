Weihnachten bei Google: Auf den Spuren des Weihnachtsmannes

Anzeige

Hannover/Nordpol. "Wann kommt der Weihnachtsmann denn endlich zu mir?" In so manchen Haushalten mit Kindern schallt diese Frage durch festlich geschmückte Räume. "An Heiligabend, am 24. Dezember." Mit so einer simplen - wenn auch richtigen - Antwort geben sich die Kleinen jedoch meist nicht zufrieden. Sie wollen ganz genau wissen, wann sie ihre Geschenke bekommen.

Keine Privatsphäre für Santa Claus

Zur Erleichterung aller Eltern gibt es seit einigen Jahren den "Santa Tracker" von Google. Auf Google Maps wird am 24. Dezember die Route des Weihnachtsmanns eingezeichnet. So lässt sich akkurat der Weg des Weihnachtsmanns über alle Kontinente verfolgen und neugierigen Kindern kann der exakte Standort von Santa und seinen Rentieren angezeigt werden.

Wer die Google-Maps-App für Android oder iOS nutzt, kann sogar in den Tagen vor Heiligabend den Aufenthaltsort vom Weihnachtsmann bestimmen. Natürlich ist die totale Überwachung vom bärtigen Geschenkelieferanten nicht nur für Kinder gedacht – sie haben jedoch bestimmt die größte Freude daran.

Vorfreude: "Santa Village" mit Mini-Games im Test

Die größte Vorfreude paart sich in der Adventszeit aber auch oft mit der größten Ungeduld: Wem der 24. Dezember nicht schnell genug kommen kann, sollte dem "Santa Village" einen Besuch abstatten – digital, versteht sich. Hier hat Google im Santa Tracker ein virtuelles Weihnachtsmann-Dorf aufgebaut.

In Googles "Santa Village" herrscht reges Treiben. © Quelle: Google

Egal ob Kind oder ausgewachsen – als Weihnachtsfan kommt man im festlichen Dorf auf seine Kosten, überall gibt es etwas zu entdecken und die Spiele machen zumindest kurzweilig viel Laune. So lässt sich beispielsweise der Weihnachtsmann frisieren, um ihn für ein Selfie ins rechte Licht zu rücken oder man testet sein Geschick, indem man Santa anhand richtiger Befehle durch einen Parcours zu den Geschenken führt. Wer anstelle des Computers lieber sein Smartphone nutzt, kann sich in der kostenlosen Android-App "Auf den Spuren des Weihnachtsmanns" austoben.

Spiel für Künstler: "Schnelles Zeichnen"

In unserem kleinen Selbsttest kam auch das Spiel "Schnelles Zeichnen" mit "Tensor", dem Roboter des Weihnachtsmanns, gut an – dieser versucht zu erkennen, welche weihnachtlichen Dinge man gezeichnet hat. Es mag an mangelnder künstlerischer Begabung liegen und weniger an der Künstlichen Intelligenz des Roboters – aber Tensor hat leider keinen unserer gemalten Begriffe erkannt. Spaß hatten wir trotzdem und der 24. Dezember, an dem die Route des Weihnachtsmanns endlich aufgedeckt wird, scheint ein Stückchen näher.