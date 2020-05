Warum verwandeln sich Millionen Facebook-Nutzer in Ameisen, Kühe oder Gefängnis-Insassen?

Anzeige

Seit einiger Zeit bereits setzt Facebook seinen Fokus in der Vermarktung auf die Gruppen-Funktion. Auch im Feed wird Gruppenbeiträgen eine höhere Gewichtung beigemessen. Während der Corona-Krise haben sich so viele lokale Nachbarschaftsgruppen gegründet, in denen die Anwohner untereinander Unterstützung und Hilfe anbieten. Einkaufshilfe, Food-Sharing oder Hundebetreuung finden in diesen Zeiten hohen Anklang.

Ein anderer Gruppen-Trend verbreitet sich seit einigen Monaten und hat während der Isolation vieler Facebook-Nutzer in den vergangenen Wochen an Fahrt aufgenommen. Unter dem Titel “A group where we all pretend...” (“Eine Gruppe, in der wir alle vorgeben...”) haben sich in dem Sozialen Netzwerk zahlreiche Menschen zu verschiedenen Rollenspielen zusammengetan.

“Graben", “Beißen”, “Arbeiten”

Eine der größten Gruppen zählt mittlerweile mehr als 1,7 Millionen Mitglieder – und das, obwohl der Zutritt nicht öffentlich ist. Ihr Sinn und Zweck: Hier tauschen sich Nutzer aus, die so tun, als seien sie Mitglieder einer riesigen Ameisenkolonie. In der Timeline der belebten Gruppe tummeln sich zahlreiche Beiträge zu täglichen Ameisen-Herausforderungen: Ein Tunnel bricht zusammen, eine Spinne dringt in den Bau vor oder ein Zucker-Würfel muss abtransportiert werden. Oft binnen Sekunden stehen zahlreiche Mit-Ameisen zur Stelle und helfen in den Kommentaren mit Aktionen wie “Graben”, “Arbeiten” und “Beißen”. Unter einem Blogpost mit der Aufforderung “Die längste Beiß-Kette ever” sammeln sich zum Beispiel mehr als 100.000 Kommentare.

Quarantine Day 31: I joined a Facebook group where we all pretend to be ants in an ant colony pic.twitter.com/FjIO9vtonl — Millennial Mangkukulam (@agasramirez) April 15, 2020

Gruppen-Bedingung: “Keine menschliche Politik”

Wer sich der Kolonie anschließen will, muss zuvor den 10 Regeln zustimmen. Unter dem Punkt “Keine menschliche Politik” weisen die Administratoren etwa darauf hin, dass politische und religiöse Beiträge gelöscht werden. Auch Postings, die Covid-19 thematisieren, sind nicht erlaubt. Zudem erhält jeder User einen Ameisen-Namen, der sich aus dem Wort “Ant” und seinem Facebook-Vornamen ergibt. Obwohl die Administratoren zu einem friedvollen Umgang aufrufen und ihre Mitglieder daran erinnern, hauptsächlich Ameisen-Aufgaben zu erledigen, gibt es bereits vereinzelte Sichtungen von wilden Kolonie-Anhängern, die sich auch in andere Facebook-Gruppen vorgewagt haben. In den Kommentaren geben sie sich mit dem typischen Ameisen-Sprech in Großbuchstaben zu erkennen und treten somit auch außerhalb ihrer gewohnten Umgebung in Erscheinung.

Die Gruppe, die im August 2019 gegründet wurde, ist mittlerweile so erfolgreich, dass die Administratoren eigene Merchandise-Artikel vertreiben. Unter anderem stehen Hoddies und Mützen mit den Begriffen “Bite”, “Lift” und “Work” zum Verkauf. Ein Teil der Einnahmen soll an eine Naturschutzorganisation gespendet werden.

Die Ameisen-Kolonie ist übrigens nicht die einzige Rollenspiel-Gruppe, die täglich neue Mitglieder generiert. Wem der Insekten-Feed auf Dauer zu langweilig wird, kann sich auch hier umschauen: “Eine Gruppe, in der wir alle vorgeben, Mitbewohner zu sein”, “Eine Gruppe, in der wir alle vorgeben, Kühe und Landwirte zu sein” oder “Wir tun so, als wäre dies das Internet von 2007 - 2012”.

