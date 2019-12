Vor PewDiePie und Co.: Achtjähriger ist schon wieder der Topverdiener auf Youtube

Anzeige

Hannover. Das Magazin „Forbes“ interessiert sich nicht nur für gut bezahlte Schauspieler oder Sänger, sondern auch für Entertainer, die via Youtube online ihr Geld verdienen. Jetzt haben die Experten eine Liste der Bestverdiener der Plattform erstellt. Ihre Einnahmen werden zwischen dem 1. Juni 2018 und dem 1. Juni 2019 insgesamt auf 162 Millionen US-Dollar geschätzt.

Die zehn bestverdienenden Youtuber

Ryan Kaji, 26 Millionen US-Dollar Dude Perfect, 20 Millionen US-Dollar Anastasia Radzinskaya, 18 Millionen US-Dollar Rhett und Link (Rhett McLaughlin und Charles Lincoln), 17,5 Millionen US-Dollar Jeffree Star, 17 Millionen US-Dollar Preston (Preston Arsement), 14 Millionen US-Dollar PewDiePie (Felix Kjellberg), 13 Millionen US-Dollar Markiplier (Mark Fischbach), 13 Millionen US-Dollar DanTDM (Daniel Middleton), 12 Millionen US-Dollar VanossGaming (Evan Fong), 11,5 Millionen US-Dollar

Ryan Kaji war schon 2018 der bestverdienende Youtuber

Angeführt wird die Liste nicht etwa von einem bekannten Youtube-Star wie Felix Kjellberg, auch bekannt als PewDiePie, sondern von dem achtjährigen Ryan Kaji aus den USA. Er galt schon letztes Jahr als bestverdienender Youtuber – und das, obwohl sein Kanal erst vier Jahre alt ist.

Alles begann mit dem „Unboxing“, also dem Auspacken, und Kommentieren von Spielzeug, das eigenen Angaben nach anschließend, also nach der Aufnahme, gespendet wird. Mittlerweile hat „Ryan’s World“ 23 Millionen Abonnenten. Das erfolgreichste Video des Kanals hat stolze 1,9 Milliarden Klicks gesammelt.

Und auch der Inhalt wurde angepasst. In der Kanalinfo etwa steht, der Achtjährige würde „wissenschaftliche Experimente, Challenges, DIY- und Musikvideos“ lieben. Außerdem hat Ryan eine Spielzeug-Linie, die bei Walmart verkauft wird, eine eigene Bekleidungsmarke und sogar eine Show auf Nickelodeon.

Ryans Eltern freut der Youtube-Erfolg

Laut „Bild“ hat der Erfolg auch Auswirkungen auf die gesamte Familie: Der 31-jährige Papa Shion, der demnach früher als Ingenieur gearbeitet hat, und die 35-jährige Mama Loan, ehemals Lehrerin, hätten ihre Jobs aufgegeben und seien mit Sohn Ryan in ein 580 Quadratmeter großes Haus in Cypress (Texas) gezogen. Gedreht werden die Videos in einem 1,2-Millionen-Dollar Studio.

Die Top 3 der bestverdienenden Youtuber

Den zweiten Platz in der Liste der bestverdienenden Youtuber machten die Jungs von „Dude Perfect“, Coby Cotton, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones und Tyler Toney. Sie präsentieren in ihren Videos Sport, Stunts und Rekordversuche – und verdienten damit im vergangenen Jahr etwa 20 Millionen US-Dollar.

Ebenfalls viel Geld, nämlich rund 18 Millionen US-Dollar, verdiente die drittplatzierte Anastasia Radzinskaya. Sie ist erst fünf Jahre alt. Gemeinsam mit ihren Eltern dreht sie Videos rund um die Themen Spielzeug, Reisen und Entertainment.