Von iOS zu Android: Samsungs „iTest“ zeigt Apple-Nutzern, wie sich das Google-Betriebssystem anfühlt

Anzeige

Anzeige

Der koreanische Smartphone-Hersteller Samsung hat sich etwas Neues einfallen lassen, um Kunden von Konkurrent Apple von sich zu überzeugen. Nutzer des iPhones können sich nun eine Web-App installieren, die simuliert, wie sich das von Samsung verwendete Google-Betriebssystem Android auf ihrem Smartphone macht.

Und das geht so: Auf einer Samsung-Webseite können Nutzer über einen QR-Code eine Web-App installieren. Nach dem Öffnen der App erscheint dann ein Android-Hintergrund, wie ihn Nutzer des Google-Produkts gewohnt sind.

Wer mit seinem iPhone das Experiment wagt, sieht diesen Android-Bildschirm auf seinem Apple-Gerät. © Quelle: Screenshot/RND

Anzeige

Doch da es sich hierbei nur um eine Präsentation handelt, geht es nicht viel weiter: Klickt der User zum Beispiel auf den Ordner „Social Media“, bekommt er keinen Zugriff auf Plattformen wie Instagram, Facebook oder Linkedin – sondern einen Hinweis von Samsung: „Egal, welche Social-Media-App du nutzt, du kannst sie bei Samsung haben. So kann dein Streit mit einem Freund ununterbrochen toben, selbst wenn du das Telefon wechselst.“

So will Samsung Apple-Nutzer überzeugen: Der Tech-Konzern erklärt in der Simulation mit einem Augenzwinkern, auch mit dem Android-Betriebssystem lassen sich soziale Medien nutzen. © Quelle: Screenshot/RND

Und die Samsung-Simulation kann noch mehr: So erhalten Nutzer automatisierte Nachrichten und einen Anruf von einer „Sam“, wobei auch die standardmäßigen Töne der südkoreanischen Smartphones erklingen. Außerdem können vorinstallierte Apps grundlegend getestet werden. So bietet die „Samsung Health“-App etwa einen Einblick in die Funktionen der Anwendung – die angezeigten Daten zu Schritten und Kalorienverbrauch sind jedoch fiktiv.

Die Anwendung bietet Apple-Nutzern einen Einblick in die Samsung-Apps. © Quelle: Screenshot/RND

Anzeige

Android statt iOS: So reagiert das Netz auf „iTest“

Ob Samsung mit dieser Marketing-Idee Erfolg haben wird? Aktuell hält sich die Begeisterung zumindest bei Twitter noch in Grenzen. Einige User wertschätzen die kleinen Gimmicks, die der Tech-Konzern eingebaut hat, etwa den Anruf von „Sam“.

Anzeige

Andere Samsung-Tester reagieren eher verhalten und sehen in der Simulation einen Grund, nicht zu wechseln.

Nachdem Apple viele Jahre weltweit Branchenführer bei Smartphones war, liefert sich der iPhone-Entwickler seit einiger Zeit mit Samsung ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die meisten Marktanteile. Laut dem US-amerikanischen Marktforschungsunternehmen IDC konnte Apple im letzten Quartal 2020 wieder an Samsung vorbeiziehen und beherrscht derzeit etwa 23 Prozent des weltweiten Smartphone-Marktes, Samsung 17 Prozent.