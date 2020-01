Vodafone Störung: Auch Telekom, 1&1, Arcor und Unitymedia betroffen

Anzeige

Anzeige

Weitläufige Störungen im deutschen Internet und Festnetz melden Nutzer an diesem Freitagmorgen. Auf der Internetseite allestoerungen.de stieg die Anzahl an Störungs-Meldungen in den frühen Morgenstunden auf über 13.000. Die meisten Probleme scheinen Nutzer mit ihren Heimanschlüssen zu haben. 74 Prozent der aktuellen Beschwerden sind auf Festnetz und Internetverbindung zurückzuführen.

Nicht nur Vodafone betroffen

Bereits seit mehreren Stunden dauern die Störungen an. Ab 4.30 Uhr nahm die Anzahl an Beschwerden auf allestoerungen.de rasant zu. Und nicht nur Vodafone scheint betroffen zu sein: Auch Nutzer von anderen großen Telekommunikationsanbietern, unter anderem Telekom, 1&1 und Unitymedia, melden Probleme.

Anzeige

RND/ tmo