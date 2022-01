Vodafone: Zehntausende Nutzer und Nutzerinnen melden Störungen

Anzeige

Knapp 30.000 Kundinnen und Kunden des Telefon- und Internetanbieters Vodafone haben am Montag deutschlandweit Störungen mit ihrer Internetverbindung sowie dem Telefon gemeldet. Ab etwa 11:30 Uhr wurden die ersten Ausfälle auf dem Portal „allestörungen.de“ registriert. Seit ungefähr 13 Uhr haben jedoch immer mehr Kundinnen und Kunden gemeldet, dass die Störung behoben sei. Aktuell liegt die Zahl der gemeldeten Störungen bei unter 2000 (Stand 14:50 Uhr).

Bericht: Ursache war Fehler in einem zentralen Netzelement – Störung behoben

In den meisten Fällen seien nach Angaben des Portals Festnetzanschlüsse betroffen. Aber auch DSL, also Internetanschlüsse, und der Mobilfunk wurden als beeinträchtigt angegeben. Ursache der Störungen sei „ein Fehler in einem zentralen Netzelement, das den Internetverkehr im Kabelnetz steuert“, sagte ein Vodafone-Sprecher der „Bild“. Die Störung sei demnach seit 14:20 Uhr behoben.