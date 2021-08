Virologin: Komplexe Sachverhalte in Youtube-Videos gut erklärt

Anzeige

Braunschweig, Frankfurt a.M.. Die Virologin Melanie Brinkmann hält Youtube für einen geeigneten Kanal, um komplexe Sachverhalte anschaulich zu vermitteln und viele Menschen zu erreichen. Das sagte die Wissenschaftlerin, die am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig forscht, in einem Doppelinterview mit der Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim dem evangelischen Monatsmagazin „chrismon“ (September-Ausgabe).

Brinkmann äußerte Bedauern darüber, dass viele Medien am Wissenschaftsjournalismus gespart hätten. Diesen müsse man sich leisten können und wollen, sagte die Professorin. Die Forschung solle unbedingt über eigene Formate nachdenken, um möglichst viele Menschen zu erreichen. In der Corona-Pandemie wäre es „bestimmt gut gewesen, wenn wir am Institut einen Youtube-Kanal betrieben hätten“, sagte Brinkmann, die in der Coronakrise immer wieder in Medien über das Virus informierte.

Virologin: Herausforderung, die Bevölkerung “mitzunehmen”

Völlig ungeeignet sind Brinkmann und Mai Thi Nguyen-Kim zufolge Talkshows zur Wissensvermittlung. Man habe in Talkshows einfach nicht die nötige Zeit, sagte Brinkmann. „Da geht es oft auch um Konflikte, nicht ums Erklären.“

Zu den Vorwürfen, dass sich in der Corona-Pandemie Regelungen und Empfehlungen häufig änderten, sagte Brinkmann, das sei Wissenschaft im Zeitraffer. „Für uns ist es völlig normal , dass sich Einschätzungen ändern, weil neue Daten da sind.“ Es sei aber eine Herausforderung, die Bevölkerung dabei mitzunehmen, räumte sie ein.