Video: So beeindruckend springt Humanoid-Roboter Atlas durch einen Parkour

Fast zehn Jahre ist er schon alt – der erste Atlas betrat 2013 die Erde. Seitdem forscht das Robotic-Unternehmen „Boston Dynamics“ an der Weiterentwicklung des „dynamischsten aller Humanoid-Roboter“, wie sie ihre Schöpfung nennen.

Und in der Tat verblüfft Atlas im jüngsten Video mit einer perfekten Choreographie. Der Roboter verfügt über eine geradezu menschlich anmutende Athletik, wenn er die in einer Halle aufgebaute Strecke der Trendsportart Parkour absolviert – inklusive zweier Salti rückwärts zum großen Finale der Doppel-Kür, die von zwei Humanoid-Robotern ausgeführt wird.

Atlas ist eigentlich ein Forschungsprojekt: Ein Hightech-Maschine, die Boston Dynamic dabei hilft, Kontroll- und Wahrnehmungssysteme weiter zu entwickeln. Benjamin Stephens, oberster Kontrolleur für das Atlas-Projekt, sagte dem Fach-Magazin „The Verge“ dazu: „Atlas ist eine Plattform, an der wir praxisbezogen Forschung und Entwicklung betreiben können.“

Diese Forschungen beinhalten auch gymnastische und Parkour-Routinen, mit deren Videos „Boston Dynamics“ regelmäßig das Netz entzückt. So erhielten beispielsweise auch die Roboter-Hunde von Boston Dynamics große Aufmerksamkeit.

Roboter-Puristen verweisen allerdings darauf, das derlei perfekt durchstrukturierte Auftritte ein falsches Bild von den Fähigkeiten der Atlanten vermittle. Das gesteht Stephens auch in einem Erklärvideo ein. „Natürlich entscheidet sich der Roboter nicht einfach so, den Parkour zu machen. Das ist eine Art choreographierter Routine – so wie ein Skateboard- oder eben ein echtes Parkour-Video.“

Im Blog zu dem Erklärvideo beschreiben die „Boston Dynamics“-Ingenieure und -Ingenieurinnen auch die Entwicklungsgeschichte von Atlas. So sei dieser früher praktisch blind gewesen und konnte sich nur sicher in seinem Umfeld bewegen, so lange dies nicht verändert wurde. Mittlerweile verlasse sich Atlas allerdings mehr auf seine Navigations-Fertigkeiten und bedürfe weniger Programmierungsarbeit.

„Im Parkour-Durchlauf adaptiert der Roboter Verhaltensmuster aufgrund dessen, was er sieht“, heißt es in dem Blog-Eintrag. „Das heißt, dass die Ingenieure keine Sprungbewegungen für alle Treppen oder Leerstellen programmieren müssen, die Atlas auf dem Weg begegnen könnten.“

Ach ja, auf Musik stehen die Atlas-Zwillinge und ihr vierbeiniger Canid-Roboter auch, wie diese Video aus dem vergangenen Dezember zeigt:

Ein weiterer Beweis dafür, dass sich Forschung auch mit viel Humor verbinden lässt.