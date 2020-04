Valorant: Beta gestartet - Release, Twitch-Drops, Kosten, Hardware-Anforderungen

Anzeige

Valorant: Wie ist es im Vergleich zu Counter-Strike und Overwatch?

Valorant wurde in den letzten Wochen mit vielen Spielen verglichen:

Wie in Counter Strike treten zwei Teams (5vs5) gegeneinander an. Ein Team will einen „Spike“ platzieren und zünden, das andere muss es stoppen.

Wie in Counter-Strike verdienen Spieler durch bestimmte Erfolge Geld, das sie vor jeder Runde für Waffen und Ausrüstung investieren können.

Wie in Rainbow Six: Siege gewinnt oft das Team, das den besseren Überblick über die Map behält und taktisch wichtige Bereiche kontrolliert.

Wie in Overwatch wählen Spieler Helden mit mächtigen Fähigkeiten. Neun „Agenten“ gibt es bis jetzt, neue sollen entwickelt werden.

Im Vergleich zu Overwatch kommen die Fähigkeiten seltener zum Einsatz. Sie müssen teilweise zwischen Runden gekauft werden und sie sind weniger mächtig.

Valorant Beta: Wann und wo beginnt sie, wann endet die Beta?

Die Beta läuft schon: Sie begann am 7. April.

Neben Europa spielen Kanada, die USA, die Türkei und Russland mit. Andere Teile der Welt werden erst in den kommenden Monaten freigeschaltet.

Ein Enddatum der Beta ist noch nicht bekannt.

Valorant: Wie komme ich in die Beta?

Es ist umständlich. Leider können sich Spieler nicht einfach anmelden, sie müssen einen mehrschrittigen Prozess durchstehen.

Freigegeben ist das Spiel ab 16 Jahren.

Zuerst brauchen Spieler ein Konto bei Riot Games. Wer bereits League of Legends gespielt hat, der hat schon eines.

Außerdem brauchen Spieler ein Konto bei der Streaming-Plattform Twitch.

Schließlich müssen sie die beiden Konten verbinden: Das geht auf Twitch unter Einstellungen > Verbindungen

Dann müssen sie speziell gekennzeichnete Valorant-Streams auf Twitch schauen. Das ist zumindest zum Start der Beta einfach. Valorant ist gerade das populärste Spiel auf der Plattform.

Valorant: Hardwareanforderungen und FPS

Es soll immer alles flott gehen: Spieler in großen Städten auf der ganzen Welt sollen Valorant mit einem Ping unter 35 ms spielen können. Und selbst 10 Jahre alte Windows-PCs sollen das Spiel zum Laufen bekommen. Es gibt drei Leistungsstufen:

Für 30 FPS reichen ein Intel Core 2 Duo E8400 und integrierte Intel HD 3000-Grafik.

Flüssige 60 FPS verlangen nach einem Intel Core i3-4150 und Geforce GT 730-Grafik.

Rasante 144 FPS sind ab einem Intel Core i5-4460 und Geforce GTX 1050 TI-Grafik drin.

In jedem Fall benötigt: Windows 7, 8 oder 10 (64 Bit), 4 GB RAM und 1 GB Grafikspeicher.

Wann erscheint Valorant und was wird es kosten?

Das Spiel ist und bleibt Free to Play. Nur „kosmetische Inhalte“ sollen verkauft werden. Erscheinen soll es im Sommer diesen Jahres.

Valorant auf Twitch: Welche Streamer spielen es?

Wer in die Beta will, der kann bei den vielen Streamern zuschauen, die aktuell Valorant spielen, und die „Drops“ aktiviert haben. Nebenbei können Interessierte so schon einmal die Maps studieren und sich ein paar Taktiken abschauen. Populäre Streamer, die Valorant spielen:

Jan Bojaryn