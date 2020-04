USA: Apple Maps zeigt Nutzern Corona-Teststellen an

Anzeige

Apple Maps-Nutzer in den USA können sich künftig Teststellen für das Coronavirus anzeigen lassen. Wie das Portal „Techcrunch“ berichtet, soll der Service in allen 50 Bundesstaaten sowie Puerto Rico zur Verfügung stehen. Die Funktion zeigt unter anderem Krankenhäuser, Kliniken, Notfallversorgungen und Apotheken an, in denen Tests verfügbar sind.

In der vergangenen Woche wurde das Feature erstmals entdeckt, als Apple ein entsprechendes Portal für Test-Anbieter gestartet hatte. Dort können die offiziellen Einrichtungen Informationen wie Adresse und Öffnungszeiten hinterlegen. Darüber hinaus sollen die Stellen angeben, ob Nutzer bei einem Besuch eine Überweisung durch einen Arzt benötigen. Nach einer Prüfung durch Apple wird die Örtlichkeit schließlich mit einem roten Icon in Maps angezeigt. Ob die Funktion auch für Deutschland und den europäischen Markt geplant ist, ist noch nicht bekannt.

Auch Google will nachziehen

Darüber hinaus hat Apple seine Mobilitätstrends weiter ausgebaut. Auf der Webseite können mittlerweile auch Daten aus kleineren US-Provinzen abgerufen werden. Die von Apple veröffentlichten Daten sollen Regierungen und Gesundheitsbehörden dabei helfen, entsprechende Maßnahmen gegen die Verbreitung von Covid-19 zu planen und ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Für die Analyse verwendet Apple anonymisierte Bewegungsdaten und Suchtrends aus seinem Maps-Dienst.

Konkurrent Google hatte bereits Mitte April damit begonnen, Anschriften von Teststellen in den Suchergebnissen anzuzeigen. Bisher sind diese allerdings kaum in den Kartendienst Google Maps integriert. Das Unternehmen hat angekündigt, den Service weiter auszubauen.

RND/mkr