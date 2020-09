Unternehmerin Verena Pausder im Interview: “Jetzt ist die beste Zeit, zu gründen”

Anzeige

Die Digitalisierung der Bildung ist eine der größten Herausforderungen der Corona-Krise. Wo sehen Sie bisher Erfolge?

Der größte Erfolg war, dass sich alle mit diesem Thema beschäftigen mussten. In den vergangenen Jahren gab es ja schon Tausende Diskussionen zu dem Thema. Es gibt den Digitalpakt seit letztem Mai. Jedoch wurde viel aneinander vorbeigeredet, weil wir nicht wussten, was mit “digitaler Bildung” gemeint ist. Meinen wir die Infrastruktur, die Inhalte oder meinen wir die Kommunikationswege? Durch dieses Experiment, was wir derzeit alle zusammen durchlaufen, haben wir nun viel mehr konkrete Bilder. Man kann mittlerweile, wenn man nicht in einem Klassenraum sitzt, zum Beispiel über Tools miteinander kommunizieren. Wie immer, wenn man sich mit etwas beschäftigt, verliert es seinen Schrecken und die Hemmschwelle wird gesenkt.

An welchen Stellen muss dringend nachgebessert werden?

Corona hat ganz klar gezeigt, wo es Mängel oder Missstände gibt. Ein ganz offensichtlicher war, dass der Digitalpakt keine Dienstgeräte für Lehrer und Lehrerinnen vorgesehen hat. Das heißt, die meisten Lehrer und Lehrerinnen haben in der Krise im Lockdown mit ihren privaten Geräten mit den Kindern kommuniziert, hatten keine berufliche Emailadresse und waren nicht entsprechend ausgestattet für Videokonferenzen. Das wird jetzt nachgezogen, da gibt es ein Extrapaket von 500 Millionen Euro zusätzlich zum Digitalpakt, das ausschließlich für Dienstgeräte gedacht ist. Die Emailadressen werden nachgezogen. Der Digitalpakt muss endlich vollständig ausgeschüttet werden. Es sind zwar fünf Milliarden vorgesehen, aber laut einer Bundestagsabfrage sind erst 15,7 Millionen in den Ländern und bei den Schulen angekommen. Dass wir in den Schulen WLAN, Verkabelungen, Glasfaser und moderne Geräte haben, ist jedoch die Grundvoraussetzung für die Digitalisierung der Bildung.

Wie kann man Bildungsinhalte digital aufbereiten und den Schülern näher bringen?

Es gibt einerseits die großen außereuropäischen Anbieter wie Google, Microsoft und Co., die schon Schullösungen haben, die auch zum Teil bei uns eingesetzt werden. Doch für viele ist das nicht das Fundament, auf dem unsere Bildung aufgebaut werden soll. Dass etwa die Daten auf Servern liegen, die uns nicht gehören. Bisher wurde durch den Föderalismus eine Schulcloud pro Bundesland angedacht. Diese Server wurden selbst entwickelt, waren nicht besonders skalierbar und in Corona-Zeiten gingen viele in die Knie, weil sie dem Ansturm nicht gewachsen waren. So ein großes Softwareprojekt dezentral 16 Mal zu entwickeln, kann nicht wettbewerbsfähig sein. Deshalb müssen wir uns entscheiden, ob wir unsere Kräfte bündeln und gemeinsam etwas entwickeln oder ob man Plattformen nutzt, die es schon gibt. Einen Mittelweg wird es aus meiner Sicht nicht geben können.

Man kann Lehrer und Lehrerinnen nicht updaten. Verena Pausder

Was würden Sie einem Lehrer raten, der sich eigenständig um die Digitalisierung seiner Klasse kümmern muss?

Ich rate weiter zu Pragmatismus und Ausprobieren. Keiner hat in diesem Bereich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir müssen da Schritt für Schritt vorgehen. Man kann nicht erwarten, dass wir ein Update auf die Lehrer und Lehrerinnen spielen und alle über Nacht das plötzlich können. In der Corona-Zeit habe ich so viele Lehrer und Lehrerinnen kennengelernt, die einfach losgelegt haben. Da wird dann auch etwas dabei sein, das nicht so gut funktioniert hat. Oder man verwirft etwas und nutzt ein anderes Programm. Sich trauen, sich damit beschäftigen und akzeptieren, dass noch nicht gleich alles perfekt ist – das muss die Marschrichtung für die nächsten Monate sein.

Kennen Sie ein Positivbeispiel für Lehrer, die in der Krise kreativ geworden sind und Neues ausprobiert haben?

Ja, Nina Toller zum Beispiel. Sie betreibt die Webseite Tollerunterricht.com und ist auch bei Instagram und Twitter aktiv. Sie hat wirklich viel Aufmerksamkeit erhalten, denn Menschen lernen gerne voneinander. Und auch Lehrer und Lehrerinnen lernen gerne voneinander, weil die viel besser wissen, was die Herausforderungen im Schulalltag sind. Deswegen glaube ich an dieses Best Practice – das müssen wir uns noch viel mehr trauen und noch stärker forcieren.

Inwieweit sind Eltern gefordert, dass sie ihre Kinder in Sachen digitale Bildung und Erziehung unterstützen?

Sehr, denn Lehrer und Lehrerinnen können das nicht alleine stemmen. Das ist ein dickes Brett, was wir an den Schulen gerade bohren. Häufig waren Eltern auch die, die das ausgebremst haben und beim Elternabend gesagt haben: “Lasst mal die Geräte aus der Schule raus, unsere Kinder hängen sowieso schon genug davor”. Das führt zu einer unglaublichen Chancenungleichheit in der Bildung, denn die einen haben zu Hause Bildschirmzeit, bewussten Medienkonsum, legen die Geräte auch mal weg und haben das Thema am Küchentisch besprochen. Die anderen nutzen Medien unkontrolliert, spielen die halbe Nacht und sind zu müde, um dem Unterricht zu folgen. Deswegen muss das Thema Medienmündigkeit und Medienkompetenz in der Schule stattfinden, damit es keine Frage des Elternhauses ist.

Nicht an dem festhalten, was wir gestern gesagt haben. Verena Pausder

Welche positiven Entwicklungen sehen Sie ganz allgemein als Resultat der Corona-Krise?

Bei Themen, bei denen wir wussten, dass wir zurückhängen, haben wir den Schutz bekommen, den wir brauchten. Zum Beispiel beim Thema Digitalisierung: Die meisten Unternehmen haben ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt und entsprechend aufgerüstet mit Videokonferenzsystemen, Laptops und allem, was es braucht, um auch von zu Hause teilhaben können. Auch in der Bildung oder beim Thema Gleichberechtigung ist ganz klar geworden, wo wir noch nicht chancengerecht sind. Wo fallen Frauen schnell in die Rolle zurück, sich um alles kümmern zu müssen und ihren Job an letzte Stelle stellen zu müssen? Weil das alles jetzt so klar wurde, können wir jetzt entweder unsere Energie darauf verwenden, die Zeit vor Corona wiederherzustellen und das sogenannte alte Land wieder aufzubauen. Oder wir können uns eben trauen und die Energie nutzen, um diese Missstände zu überkommen und zu beheben und die Themen zu lösen, die wir eigentlich schon lange kennen, aber bisher nicht als dringlich genug empfunden haben.

Wie Sie auch in Ihrem Buch schreiben, kann dies allerdings nur erreicht werden, wenn wir nicht in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Wie lässt sich das umsetzen?

Ich erlebe sehr häufig, wie wir in alte Glaubenssätze fallen. Nach dem Motto: “Homeoffice war ein paar Monate ganz gut, aber jetzt sind wir mal ehrlich: Im Büro sind wir produktiver”. Das stimmt jedoch nicht. Wenn man sich in der Start-up-Szene zu Corona-Zeiten umgehört hat, haben die meisten Start-ups gesagt, dass die Produktivität überhaupt nicht gelitten hat. Die Menschen waren teilweise besser erreichbar für ihre Kollegen und Kolleginnen. Es war ein unglaublich großer Zusammenhalt. Man hat sich Videobotschaften geschickt von Gründerseite an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Man hat sich sehr darum gekümmert, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einsam waren, dass man diese stärker einbindet. Das sind alles Themen, die im regelmäßigen Betrieb gar nicht stattfinden. Das meine ich mit Glaubenssätzen: Nicht an dem festhalten, was wir gestern gesagt haben, sondern vielleicht nochmal überlegen, ob wir nicht eigentlich schon bewiesen haben, dass wir in einigen Bereichen schon viel besser sind.

Es gibt keine Garantie für ewigen Wohlstand.

Gibt es noch weitere moderne Arbeitsmodelle, die Sie unterstützen?

Ich halte sehr viel von Vertrauensvorschuss und bewusstem Kontrollverlust für Führungskräfte: Also das Gegenteil von Mikromanagement. Ständige Kontrolle ermutigt Menschen nicht, selber Lösungen zu entwickeln, sondern lässt sie in Angst zurück, etwas falsch zu machen. Durch die Corona-Krise haben wir auch gelernt, dass wir Menschen mehr zutrauen können. Das ist eine bessere Führung als die Anwesenheits- bzw. Präsenzkultur, bei der jeder Schritt überwacht wird.

In Ihrem Buch schlagen Sie konkrete Ideen für “das neue Land” vor. Welche Änderungen liegen Ihnen besonders am Herzen?

Das Wählen ab 16 Jahren ist mit besonders wichtig. Wir werden immer älter und uns nimmt niemand irgendwann das Wahlrecht weg. Das ist auch gut so, denn wir sind eine repräsentative Demokratie und ob ich 90 bin oder 70 – natürlich darf ich wählen. Aber wenn wir immer älter werden, wird der Horizont, für den wir noch wählen, kürzer. Dann sind große Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung, Reform des Bildungssystems ein dickes Brett. Das ist aber eine andere Perspektive, wenn ich heute 16 bin. Wenn Fridays for Future und die jungen Menschen in den letzten Jahren eines gezeigt haben, ist es, dass ihnen ihre Zukunft gar nicht egal ist. Dass sie die Probleme von uns nicht weitergereicht bekommen wollen, sondern, dass sie diese heute lösen und heute Antworten haben wollen. Die sind wesentlich mündiger als meine Generation der um die 40-Jährigen es früher war, weil sie politisch viel interessierter sind und viel mehr gestalten wollen. Dann lassen wir sie doch. Sie haben bewiesen, dass sie dazu absolut in der Lage sind. Und wenn sie es nicht wären, dann müssen wir ihnen das Thema in den Schulen weiter beibringen.

Das Buch “Das neue Land. Wie es jetzt weitergeht” ist am 8. September im Murmann-Verlag erschienen. © Quelle: Murmann Verlag

In unsicheren Zeiten schrecken viele Menschen davor zurück, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Was würden Sie ihnen in der momentanen Lage raten?

Es ist die beste Zeit dafür. Die Weichen werden gerade neu gestellt. Missstände sind so offensichtlich geworden, und wo es neue Lösungen braucht. Man kann sich nicht auf der Vergangenheit ausruhen. Große Industrien, die bis gestern die Säulen unserer Wirtschaft waren, brechen weg oder gehen in die Knie. Es gibt keine Garantie für ewigen Wohlstand. Also bauen wir ihn doch neu auf. Vertrauen wir nicht mehr den Lösungen von vor hundert Jahren, sondern schaffen heute Lösungen für die nächsten hundert Jahre. Aus meiner Sicht gibt es keine bessere Zeit, weil alles gerade in Bewegung ist. Der Besitzstand und die hohe Beschäftigung der letzten zehn Jahre waren zu bequem, um wirklich zu springen. Aber jetzt ist es doch sowieso unsicher, wie es weiter geht. Da kann man das bisschen Unsicherheit auch noch oben drauf packen.

Warum hält Deutschland an den Ideen von vor hundert Jahren fest? Warum gibt es hier keine Unternehmen wie Netflix, Spotify oder Uber?

Ein Grund dafür ist, dass wir zwar für die Frühphase und die ersten 10 bis 50 Millionen eines Unternehmens die Finanzierung hier in Europa mit Fonds stemmen können. Aber danach eben nicht mehr. Dann kommen außereuropäische Fonds und diese Unternehmen wandern häufig ab oder werden hier gar nicht erst gegründet, weil man das Kapital im Silicon Valley, in London oder in Israel viel leichter beschaffen kann. Die meisten dieser großen Techunternehmen haben unfassbar viel Venture Capital gebraucht, um so groß zu werden. Das müssen wir uns mehr fragen: Wer investiert in Europa in Innovation? Und wie schaffen wir, dass es größere Kapitalmengen werden als die, die wir bisher haben? Wir dürfen nicht drauf vertrauen, dass ein Start-up vielleicht zum Unicorn wird, sondern das müssen wir strategischer angehen, dass wir viel mehr an die Startlinie schieben.

Mich haben immer Menschen geprägt. Verena Pausder

Sie haben in der Vergangenheit bereits an einer Vielzahl verschiedener Projekte und Themen gearbeitet, Start-ups und Initiativen gegründet. Auf welche Arbeit sind Sie besonders stolz?

Im Moment ist das mein Buch. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich es schaffe, das was in meinem Kopf ist, so zu Papier zu bringen, dass es die Menschen erreicht und reflektiert, wer ich bin und wofür ich stehe. Das Buch muss nicht jeder mögen und mir muss auch nicht jeder zustimmen, aber das bin ich. Ich verstecke mich da nicht. Egal welcher Punkt rausgegriffen wird, der klingt nicht einfach gut, sondern von dem bin ich wirklich fest überzeugt. Das macht mich im Moment sehr glücklich und stolz.

Wer oder was hat Sie in Ihrer persönlichen Laufbahn am meisten geprägt? Gibt es Vorbilder oder Schlüsselereignisse?

Mich haben immer Menschen geprägt. An den früheren Stationen meiner Karriere hatte ich tolle Chefs und Chefinnen, die mich von der Leine gelassen haben und mir etwas zugetraut haben. Außerdem ein Elternhaus, das durch zwei Unternehmer auch immer auf meiner Seite war. Auch nicht unwichtig, wie Sheryl Sandberg schon gesagt hat: Der richtige Mann an meiner Seite, der es toll findet, wenn seine Frau viel ausprobiert, viel schafft und viel erreichen möchte und das nicht als Bedrohung sieht.

In welchem Bereich sehen Sie persönliche Entwicklungschancen, welche neue Herausforderung würde Sie reizen?

Ich mag es, wenn sich viel verändert und wieder etwas Neues kommt. Egal, was als nächstes ist, es soll anders sein, als es bisher war. Ob das in einem nächsten Schritt Politik ist, eine Bewegung zu starten, womöglich eine eigene Partei oder das nächste Unternehmen zu gründen. Eigentlich ist es egal, was genau, es soll nur nicht die Wiederholung von dem sein, was schon war. Das langweilt mich sehr schnell.