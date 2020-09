Twitter blockiert kurzzeitig Account der ungarischen Regierung – Grund unklar

Anzeige

Budapest. Der offizielle Twitter-Account der ungarischen Regierung ist für kurze Zeit gesperrt und dann wieder freigegeben worden. Dafür habe Twitter keine Erklärung geliefert, teilte die Regierung am Mittwoch über ihren Account @abouthungary in dem Netzwerk mit. Während der Sperre war dort die Anmerkung zu lesen, Twitter blockiere Konten, die gegen seine Richtlinien verstoßen.

Erklärung von Twitter steht noch aus

Regierungssprecher Zoltan Kovacs sagte, man warte auf eine Stellungnahme von Twitter. Vermutlich in Anspielung auf den Roman von Aldous Huxley sagte Kovacs, es sehe so aus, als sei die „Schöne Neue Welt" nun eingetroffen, „in der Tech-Riesen jene zum Schweigen bringen, die andere Meinungen haben als bekloppte Liberale“. Twitter äußerte sich auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AP zunächst nicht.

Die Sperre erfolgte am selben Tag, an dem die EU-Kommission ihren Bericht zum Zustand der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in allen 27 Mitgliedsländern veröffentlichte. In dem Bericht kritisierte die EU vor allem Polen und Ungarn. Für Ungarn schrieb sie etwa, die Strafverfolgung von Korruption auf hoher Ebene passiere „sehr eingeschränkt“. Die ungarische Regierung bezeichnete den Bericht als absurd, unausgewogen und dessen Inhalt als haltlos.