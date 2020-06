Twitter spuckt Donald Trump aus bei Suche nach "Rassist" auf Englisch - Zufall?

Anzeige

Donald Trump als Nummer eins des Rassisten-Rankings bei Twitter – und das mitten in den politischen Nachwehen des Todes von George Floyd. Das kann doch kein Zufall sein? Der britische Independent, der das Thema als erste Zeitung aufgriff, kommt nicht zu einem endgültigen Urteil.

Twitter erklärte laut “Independent”, wenn ein Account häufig mit speziellen Schlagworten belegt werde, könnten sowohl Accountname wie auch das entsprechende Schlagwort als Suchempfehlung angezeigt werden – so jedenfalls funktioniere der Twitter-typische Algorithmus.

Ob das allerdings dazu führe, dass die Suche einen Begriff wie “racist” mit einem Personenkonto gleichsetze, darüber äußerte sich Twitter nicht. Trump hat mehr als 80 Millionen Follower, wobei nicht klar ist, wie viele von denen wirkliche aktive und echte Twitter-Nutzer sind.

Donald Trump wird als erstes bei Twitter gelistet, wenn man das englische Wort für Rassist eingibt. © Quelle: Screenshot RND/Twitter

Es besteht also auch die Möglichkeit, dass findige Programmierer bei Twitter dem Präsidenten, der ja bereits mit Einschränkung oder Abschaltung der sozialen Medien drohte, weil er sich von Twitter so drangsaliert fühlte, einfach eins auswischen wollten. Dafür spricht, dass Twitters Suchergebnisse von den Daten beeinflusst werden, die das Unternehmen über den Nutzer gesammelt hat – wie etwa Interessen oder politische Ausrichtung.

Die sind beispielsweise in der App für iOS oder Android für das Unternehmen sichtbar. Allerdings funktioniert die Trump-Suche auch, wenn man anonym surft, Twitter also keinerlei Einfluss auf personalisierte Daten hat. Wenn es also keinerlei individualisierte Einflüsse auf die Suche gibt, aber das Suchergebnis das gleiche ist, legt das den Schluss nahe, dass “racist” und das Account @realDonaldTrump miteinander verknüpft wurden.

Weiterhin für eine absichtliche Manipulation könnte sprechen, dass sich Twitter und Trump in jüngster Zeit häufiger ins Gehege kamen. Erst gerade löschte Twitter ein Video in einem Trump-Tweet zum Thema George Floyd, weil Trump nach Ansicht des Unternehmens mit der Verwendung eine Copyright-Verletzung begangen habe. Davor waren ein Trump-Tweet mit einem Fake-News-Warnhinweis und mit dem Label “gewaltverherrlichend” versehen worden. Trotz wütender Proteste des Präsidenten blieb Twitter bei seinen Einschätzungen.

Greg Sterling, Suchmaschinen-Experte und Mitarbeiter der Website “Search Engine Land”, sagte gegenüber der Plattform “Global Village Voice”, das Resultat suggeriere, dass entweder “sehr viele Leute das Wort ,racist‘ in ihren Antworten auf Trump-Tweets oder als Beschreibung Trumps nutzen, oder dass es eine konzertierte Aktion gibt, Trumps Konto mit diesem Begriff zu assoziieren." Natürlich könne es auch sein, dass Anhänger des Präsidenten bei der Verteidigung Trumps auf Twitter das Wort benutzten.

Sterling sagte weiter, Twitters Reihenfolgen-Algorithmus für individuelle Tweets "nutzt unterschiedlichste Signale, etwa, wie aktuell der Tweet ist, seine Relevanz und Personalisierung, den Umgang von Usern mit dem Tweet, die Präsenz von sogenannten rich media wie Videos oder Bildern und so weiter.” Allerdings, so Sterling, habe es einmal 2007 eine konzertierte Aktion gegeben, das sogenannte Google Bombing. Damals sei es gelungen, die Suchresultate nach dem seinerzeitigen US-Präsidenten George W. Bush mit dem Ausdruck “jämmerlicher Versager” zu verknüpfen – bis später dann die Manipulation entdeckt wurde.

Es bleibt also spannend in Sachen Trump gegen Twitter.